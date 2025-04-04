ثغرة أمنية في سيارات هيونداي تتيح سرقتها خلال 20 ثانية

كشفت حادثة سرقة سريعة لسيارة "أيونيك 5" الكهربائية من هيونداي في المملكة المتحدة عن ثغرة أمنية خطيرة تتيح للصوص فتح السيارة وتشغيلها في أقل من 20 ثانية، مما أثار جدلًا واسعًا حول أمان أنظمة المفاتيح الذكية المستخدمة في السيارات الحديثة.

كيف تمت السرقة؟

وثّق إليوت إنغرام، الخبير في الأمن الرقمي، حادثة السرقة التي تعرضت لها سيارته بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله، حيث أظهرت اللقطات أن اللص استخدم جهازًا إلكترونيًا متطورًا يتيح له مطابقة المفتاح الإلكتروني للسيارة، مما مكّنه من فتحها وتشغيلها بسرعة فائقة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن هذا الجهاز متاح للبيع عبر الإنترنت بسعر يصل إلى 16 ألف دولار، ويشبه في تصميمه جهاز الألعاب "نينتندو غيم بوي". يعمل الجهاز عن طريق التقاط الإشارة الصادرة من السيارة خلال فترة تتراوح بين 10 ثوانٍ ودقيقتين، ثم يقوم بتخزينها وإعادة إرسالها لمحاكاة المفتاح الأصلي، مما يسمح بفتح السيارة بسهولة.

تحذيرات قديمة لم تُؤخذ بجدية

لطالما حذر خبراء الأمن السيبراني من المخاطر المحتملة لتقنيات فتح السيارات بدون مفتاح، إلا أن شركات السيارات لم تستجب بالشكل المطلوب لهذه التحذيرات. فقد كشفت صحيفة "ذا أوبزيرفر" سابقًا أن هذه التقنية تُعد هدفًا سهلًا للقراصنة والمجرمين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات سرقة السيارات.

وأعرب إنغرام عن استيائه من شركة هيونداي، مؤكدًا أنها لم تحذر عملاءها من هذه الثغرة الأمنية، مما جعله يطالب بتعويض عن السرقة أو إنهاء عقد الإيجار الخاص بسيارته. وأوضح أنه لو كان على علم بهذه الثغرة، لاتخذ إجراءات احتياطية إضافية، مثل تثبيت جهاز أمان إضافي أو استخدام قفل لعجلة القيادة.

رد هيونداي: مشكلة تتعلق بصناعة السيارات ككل

من جانبها، أكدت هيونداي أن ظاهرة سرقة السيارات باستخدام أجهزة إلكترونية متطورة ليست مقتصرة على طرازاتها فحسب، بل إنها مشكلة واسعة النطاق في قطاع صناعة السيارات. كما أوضحت أن جميع مركباتها الحديثة تلبي معايير الأمان المطلوبة، وأنها تعمل على تطوير أنظمة الحماية الخاصة بها لمواجهة هذا النوع من الاختراقات.

وأضافت الشركة أن جميع السيارات التي تم بيعها منذ فبراير 2024 مزودة بتحديثات أمنية تقلل من هذه المخاطر، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات المختصة لمتابعة هذه الأجهزة غير القانونية والعمل على الحد من استخدامها.

ارتفاع معدلات سرقة السيارات في المملكة المتحدة

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في سرقات السيارات بإنجلترا وويلز، حيث قفزت أعداد السيارات المسروقة من 70,053 في مارس 2014 إلى 129,127 في مارس 2024، بزيادة بلغت 84%. كما أن 40% من هذه السرقات تمت باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد، ما يعكس خطورة هذه التكنولوجيا في تسهيل عمليات السرقة.

وفي ظل هذه التطورات، تعمل الحكومة البريطانية على سن قوانين جديدة لمكافحة سرقة السيارات، وفرض قيود أكثر صرامة على بيع واستخدام الأجهزة التي تُستخدم لاختراق أنظمة الأمان في المركبات.

سباق بين الشركات والمجرمين

يرى الخبراء في مجال الأمن السيبراني أن تطور أنظمة الأمان في السيارات يقابله تطور مستمر في أساليب الاختراق التي يستخدمها المجرمون. وصرح كين مونرو، الشريك المؤسس لشركة "Pen Test Partners" المتخصصة في الأمن الرقمي، بأن سرقة السيارات لم تعد تتطلب مهارات قرصنة معقدة، بل يمكن لأي شخص شراء جهاز إلكتروني جاهز عبر الإنترنت واستخدامه بسهولة.

ماذا يجب على مالكي السيارات فعله؟

في ظل هذه التهديدات، ينصح الخبراء مالكي السيارات باتخاذ تدابير إضافية لحماية مركباتهم، مثل:

استخدام قفل لعجلة القيادة.

تثبيت أجهزة منع السرقة الإضافية.

ركن السيارة في أماكن آمنة ومراقبة.

تحديث برامج الأمان الخاصة بالمركبة بشكل دوري.

وبينما تستمر شركات السيارات في تطوير أنظمة الحماية، يبدو أن المجرمين دائمًا على استعداد للابتكار والبحث عن طرق جديدة لاستغلال الثغرات الأمنية، مما يجعل الأمان الرقمي في قطاع السيارات سباقًا مستمرًا بين الحماية والاختراق.