أزمة غير مسبوقة تضرب تسلا.. وإيلون ماسك في قلب العاصفة

حذّر دان إيفز، المحلل المالي في شركة "ويدبوش للأوراق المالية" والداعم الطويل لشركة تسلا، الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن "الساعة قد دقت منتصف الليل"، داعياً إياه إلى التراجع عن انشغاله بعملة في وزارة الكفاءة الحكومية والعودة إلى تركيزه على قيادة شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار إيفز إلى أن صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب استمرار انشغال ماسك بقضايا خارج نطاق تسلا، مثل دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أدى إلى تزايد الإحباط بين المستثمرين الذين يعتقدون أن ماسك أصبح مشتتاً وغير ملتزم بتطوير العلامة التجارية للشركة.

وقد بلغت هذه الإحباطات ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات، بما في ذلك تخريب سيارات تسلا وإحراق محطات الشحن.

وأكد إيفز أن تسلا تواجه الآن "لحظة أزمة علامة تجارية"، مشيراً إلى أن تصرفات ماسك السياسية جعلت الشركة رمزاً سياسياً، مما أثر سلباً على سمعتها وأدائها في السوق.

كما أشار إلى أن تسلا شهدت أسوأ موجة بيع يومية لها هذا الشهر، حيث خسرت ما يقارب 127 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط منافسة شديدة من الشركات الصينية التي تقدم سيارات كهربائية بأسعار معقولة وتقنيات متقدمة.

وفي محاولة لدعم ماسك، وعد ترامب بشراء سيارة تسلا ونظم فعالية لعرض السيارات في البيت الأبيض. ومع ذلك، وصف إيفز هذه الخطوة بأنها "مسرحية سياسية" قد تعود بضرر أكبر على العلامة التجارية.

وأضاف إيفز أن ماسك يحتاج إلى العودة بجدية إلى قيادة تسلا، خاصة بعد أن اعترف الرئيس التنفيذي بأنه يواجه صعوبات في إدارة شركاته المتعددة، بما في ذلك تسلا وشركة "إكس".

وحذّر إيفز من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع كبير في قيمة العلامة التجارية.

وعلى الرغم من التحديات، أبقى إيفز على تصنيفه الإيجابي لسهم تسلا، متوقعاً أن يتضاعف سعر السهم خلال الـ12 شهراً القادمة ليصل إلى 550 دولاراً.

وشدد على أن مستقبل الشركة يعتمد بشكل كامل على قرارات ماسك، قائلاً: "تسلا تمر بأزمة، وهناك شخص واحد قادر على حلها: ماسك."

واختتم إيفز نصائحه بدعوة ماسك إلى إثبات قدرته على إنتاج سيارات أقل تكلفة وتحقيق تقدم في تقنيات القيادة الذاتية، معتبراً أن ذلك سيساعد في تبديد الانتقادات الموجهة إليه واستعادة ثقة المستثمرين.