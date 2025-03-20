تسلا في ورطة .. شراكة مفاجئة تهدد عملاق السيارات في موطنها

أصبحت المنافسة في مجال السيارات ذاتية القيادة أكثر إثارة، حيث تواجه تسلا تحديات جديدة في سوقها الرئيسي، فقد أعلنت شركتا أوبر ووايمو، وهما من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتنقل، عن تعاونهما لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات القيادة الذاتية في أوستن، تكساس.

يُعد هذا التعاون مفاجئًا نظرًا للتوترات السابقة بين الشركتين، لكنهما الآن تجمعان قواهما لمواجهة تسلا في واحدة من أقوى أسواقها.

تمتلك وايمو خبرة واسعة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، بينما تتمتع أوبر بقاعدة بيانات ضخمة حول حركة الركاب وتفضيلاتهم. وبالتالي، يمثل هذا التعاون مكسبًا استراتيجيًا لكلا الشركتين، وفرصةً لتعزيز مكانتهما في السوق. كما أن مدنًا مثل أوستن وهيوستن تُعتبر مواقع مثالية لاختبار التقنيات الجديدة، خاصة في مجال المركبات ذاتية القيادة.

شراكة غير متوقعة بين وايمو وأوبر

على الرغم من أن وايمو وأوبر كانتا متنافستين في الماضي، خاصة بعد نزاع قانوني بينهما عام 2018 حول أسرار تجارية، إلا أن الأمور اتخذت منحى جديدًا. فقد بدأتا التعاون في فينيكس عام 2023، ويبدو أن الشراكة تسير على ما يرام وفقًا لتقارير إعلامية. كانت أوبر قد حاولت سابقًا تطوير سياراتها ذاتية القيادة، لكنها واجهت تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

الآن، ومع هذا التعاون الجديد، تسعى أوبر ووايمو إلى توسيع حصتهما السوقية، مما يضع تسلا في موقف تنافسي صعب. فبعد أن كانت تسلا تُهيمن على سوق السيارات ذاتية القيادة، بدأت تظهر منافسة قوية من شركات أخرى، خاصة مع التحديات التي واجهتها تسلا في إطلاق تقنياتها بشكل كامل.

تحديات تواجه تفوق تسلا في القيادة الذاتية

لطالما تفاخرت تسلا بكونها الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية، إلا أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الشركات المنافسة، مثل أوبر ووايمو، تعيد تشكيل المشهد التنافسي. فبعد سنوات من التطوير، لا تزال تقنية القيادة الذاتية من تسلا تتطلب إشرافًا بشريًا، كما واجهت الشركة تحديات تتعلق بالسلامة والامتثال التنظيمي.

من جهة أخرى، ركزت أوبر ووايمو على جعل السلامة أولوية قصوى في استراتيجيتهما. فقد صرح أندرو ماكدونالد، نائب الرئيس الأول لعمليات التنقل في أوبر، بأن الشركة تؤمن بقوة بهذه التكنولوجيا، وأن إدخال المركبات ذاتية القيادة سيكون مفيدًا للسوق العالمية.

وأضاف أن دعم المجتمع والحكومة والمستهلكين يلعب دورًا كبيرًا في تسهيل إطلاق مثل هذه الابتكارات.

السلامة في صلب الاستراتيجية

وفقًا لتقارير CNN، يوفر تطبيق أوبر دعمًا بشريًا على مدار الساعة للسائقين في حالة حدوث أي مشكلات تتعلق بالسلامة. كما يمكن للركاب طلب المساعدة بضغطة زر عبر التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المركبات ذاتية القيادة أنظمة متطورة لرصد الحوادث والاستجابة لها.

إلا أنه لا تزال هناك مخاوف تتعلق بالسلامة، خاصة بعد الحوادث التي شهدتها سان فرانسيسكو باستخدام سيارات الأجرة الآلية. ففي أكتوبر 2023، تعرضت إحدى سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة كروز (التابعة لجنرال موتورز) لحادث صدمت فيه أحد المشاة وسحبته لمسافة 20 قدمًا. أدى ذلك إلى إيقاف كروز عملياتها وإعادة تقييم استراتيجيتها.

يبدو أن تعاون أوبر ووايمو يمثل تحديًا كبيرًا لتسلا، خاصة مع التركيز على السلامة والامتثال التنظيمي. ومع تزايد المنافسة، قد تشهد صناعة السيارات ذاتية القيادة تحولات كبيرة في السنوات القادمة.