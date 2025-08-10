هيونداي الثانية عالميا بأرباح شركات السيارات





أظهرت بيانات الأحد أن شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية جاءت في المركز الثاني عالميا من حيث الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة شركة فولكس فاجن الألمانية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الأرباح التشغيلية لشركة هيونداي موتور وكيا كورب بلغت 13.01 ترييلون وون (9.25 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين.

وبالمقارنة، سجلت فولكس فاجن، ثاني أكبر شركة سيارات عالميا من حيث حجم المبيعات، أرباحا تشغيلية بقيمة 6.7 مليارات يورو (10.86 تريليون وون) خلال النصف الأول من العام.

وتعد هذه أول مرة تتفوق فيها هيونداي على فولكس فاجن في الأرباح التشغيلية على أساس نصف سنوي.