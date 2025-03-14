كارثة تيسلا .. سيارة ترامب تواجه 37 استدعاءً وتحذيرات من مخاطر قاتلة

تتعرض سيارة تيسلا موديل S التي يمتلكها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبلغ قيمتها 90 ألف دولار، لـ37 إشعار استدعاء بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة. هذه السيارة، التي تعد نسخة "Plaid" من الموديل S، تتمتع بقوة هائلة تصل إلى 1020 حصانًا وقدرة على التسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 1.99 ثانية، إلا أن سجل أمانها يظل موضع شك.

ووفقًا لتقارير موقع "Wired"، فإن هذه السيارة واجهت استدعاءات متكررة من قبل وزارة النقل الأمريكية والإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، آخر هذه الاستدعاءات كان في يناير من العام الحالي، حيث أشارت التقارير إلى احتمال حدوث قصر كهربائي في لوحة دائرة الكمبيوتر، ما قد يؤدي إلى فقدان صورة كاميرا الرؤية الخلفية وزيادة خطر الحوادث.

ومن بين المشاكل الأخرى التي تم الإبلاغ عنها في سيارات تيسلا موديل S، مشاكل في الوسائد الهوائية، ومساعد التوجيه المعزز، ومقابض الأبواب، وأقراص الفرامل، وحتى ميزة القيادة الذاتية. في عام 2023، أصدرت تيسلا استدعاءً طوعيًا لجميع الطرازات التي تستخدم ميزة القيادة الذاتية الكاملة بسبب مشاكل مثل عدم التوقف بشكل صحيح عند إشارات التوقف والسرعة الزائدة.

وعلى الرغم من أن ترامب أظهر دعمه لتيسلا من خلال شراء السيارة والترويج لها، إلا أن مبيعات الشركة شهدت تراجعًا حادًا. ففي فبراير الماضي، انخفضت مبيعات تيسلا بنسبة 76.3% مقارنة بشهر فبراير 2024، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 20% في المملكة المتحدة.

وقد أثار ترامب الجدل بتصريحه بأن الذين يستهدفون تيسلا سيتم التعامل معهم كـ"إرهابيين محليين"، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها مركبات تيسلا وشواحنها الكهربائية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن ارتباط تيسلا بإدارة ترامب قد يكون له تأثير سلبي على العلامة التجارية على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتيسلا، عن خطط لزيادة إنتاج المركبات في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بسياسات إدارة ترامب. إلا أن مستقبل تيسلا لا يزال غير واضح، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسهم الشركة، حيث فقدت 127 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد فقط في مارس الحالي.

وبينما يعتقد بعض المحللين أن الانخفاض الحاد في أسهم تيسلا قد يمثل فرصة للشراء، يحذر آخرون من أن استمرار التراجع في مبيعات الشركة وثقة العملاء قد يؤثر سلبًا على مستقبلها.