خطأ كارثي .. ماذا يحدث عند الانطلاق بالسيارة قبل مرور 30 ثانية من التشغيل؟

العناية بمحرك السيارة أمر بالغ الأهمية لإطالة عمره، خاصة إذا كنت ممن يشغلون السيارة ويقودونها فورًا، قد لا تدرك أن هذه العادة البسيطة يمكن أن تعرض محرك سيارتك لأضرار جسيمة.

وفقًا لأحد المختصين المحترفين على منصة "تيك توك"، فإن تشغيل السيارة والانطلاق بها مباشرة قد يتسبب في تآكل مبكر للأجزاء الداخلية للمحرك، ما قد يكلفك الآلاف في عملية الإصلاح. ولحمايتك من هذه التكاليف الباهظة، قدم المختص نصيحة بسيطة وفعّالة.

السر يكمن في زيت المحرك

زيت المحرك يلعب دورًا حيويًا في تزييت وحماية المكونات الداخلية للمحرك. إذا لم تمنح الزيت الوقت الكافي للانتشار بشكل صحيح قبل بدء القيادة، فإن المحرك سيعمل بشكل جاف في الثواني الأولى، مما يزيد من الاحتكاك والتآكل في الأجزاء الحيوية مثل الأسطوانات والمكابس وقضبان التوصيل.

انتظر قليلاً قبل القيادة

لا يتطلب الأمر أكثر من 30 ثانية من الانتظار بعد تشغيل المحرك، خاصة في الأجواء الباردة. عندما تنخفض درجات الحرارة، يصبح الزيت أكثر لزوجة، مما يبطئ من تدفقه إلى أجزاء المحرك. إذا انطلقت بالسيارة فور التشغيل، فإن المحرك سيعمل دون تزييت كافٍ، مما يزيد من احتمالية التلف.

الأضرار المحتملة

عدم انتظار توزيع الزيت بشكل صحيح قد يؤدي إلى تقصير عمر المحرك، وزيادة استهلاك الوقود، وفقدان الأداء العام للسيارة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، قد تصل تكاليف الإصلاح إلى 5000 دولار في حال تلف الأجزاء الداخلية للمحرك.

نصائح لتجنب المشاكل

انتظر 30 ثانية على الأقل بعد تشغيل المحرك قبل البدء بالقيادة.

تجنب التسارع المفرط عند بدء التشغيل، خاصة في الأجواء الباردة.

تغيير الزيت بانتظام: يُعد تغيير زيت المحرك بشكل دوري من أهم الخطوات لحماية المحرك. يُنصح بتغيير الزيت كل 5000 إلى 10000 كيلومتر، حسب نوع السيارة وتوصيات الشركة المصنعة.

استخدام الزيت المناسب: تأكد من استخدام نوع الزيت المناسب لسيارتك كما هو موصى به في دليل المالك.

فحص فلتر الزيت والهواء: قم بتغيير فلتر الزيت والهواء بانتظام لضمان تدفق نظيف للزيت والهواء إلى المحرك.

القيادة بسلاسة: تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القاسية، حيث يمكن أن تزيد من الضغط على المحرك.

عدم تحميل المحرك فوق طاقته: تجنب حمل أوزان زائدة أو سحب مقطورات ثقيلة بشكل متكرر.

فحص مستوى ماء الردياتير: تأكد من أن مستوى ماء الردياتير مناسب وأنه لا يوجد تسريب.

تنظيف الردياتير: قم بتنظيف الردياتير من الأتربة والأوساخ التي قد تعيق عملية التبريد.

فحص حزام المحرك: تأكد من أن حزام المحرك في حالة جيدة ولا يوجد به تشققات أو تلف. قم بتغييره وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

اختيار الوقود المناسب: استخدم الوقود الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة. الوقود الرديء يمكن أن يسبب ترسبات داخل المحرك ويقلل من كفاءته.

تأكد من عدم وجود تسريب: تسريب في نظام العادم يمكن أن يؤثر على أداء المحرك ويزيد من استهلاك الوقود.

تأكد من توصيلات البطارية: تأكد من أن توصيلات البطارية نظيفة ومثبتة جيدًا. البطارية الضعيفة يمكن أن تؤثر على أداء المحرك.

فحص المحرك بشكل دوري: قم بفحص المحرك بشكل دوري للكشف عن أي تسريبات أو أصوات غير طبيعية.

إذا كنت ستترك السيارة لفترة طويلة: تأكد من تفريغ الوقود أو إضافة مادة حافظة للوقود، وقم بتشغيل المحرك بشكل دوري للحفاظ على حركة الأجزاء الداخلية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك حماية محرك السيارة والحفاظ على أدائه لفترة أطول.