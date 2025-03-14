«بي. إم. دبليو» تتحمل كلفة رسوم سياراتها المصنّعة في المكسيك

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة صناعة السيارات الألمانية «بي. إم. دبليو» أبلغت التجار في الولايات المتحدة بأنها ستتحمل الكلفة الإضافية للرسوم الجمركية الجديدة على وارداتها من المكسيك، على الأقل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وجاء في تقرير «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن رسالة إلى التجار، أن «بي. إم. دبليو» قالت إن لديها طرازات معينة مصنعة في المكسيك ستخضع للرسوم الجمركية، وهي سيارات السيدان من الفئة الثالثة وسيارات كوبيه من الفئة الثانية ومن بينها طراز إم2، وإنها ستوفر «حماية سعرية» لهذه السيارات حتى الأول من مايو.

وكان متحدث باسم الشركة قد قال لرويترز في وقت سابق إن نحو 10 بالمئة من مبيعات بي. إم. دبليو في الولايات المتحدة مستوردة من المكسيك.