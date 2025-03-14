«تويوتا» تكشف عن نموذج اختباري لسيارة صغيرة

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور كورب» عن نموذج اختباري لسيارة صغيرة جديدة ذات مقعدين. ويبلغ النموذج الاختباري الذي أطلقت عليه الشركة اسم «إف تي- مي» أقل من 98 بوصة، ليصبح أصغر من السيارة سمارت فور تو التي تنتجها شركة مرسيدس الألمانية.

في الوقت نفسه فإن مقعد الراكب المجاور لمقعد السائق في النموذج الاختباري إف تي- مي أخف وزناً ويمكن إزالته لتوفير مساحة أكبر للأمتعة. وتقول تويوتا إنه يستطيع استيعاب دراجة قابلة للطي داخله عند إلغاء مقعد الراكب.

ولم تكشف تويوتا الكثير عن المكونات الميكانيكية في السيارة باستثناء الإشارة إلى وجود محرك كهربائي فيها على محور العجلات الأمامية، وألواح شمسية على السقف تستطيع شحن البطارية بشكل مباشر. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 45 كيلومتراً (28 ميلاً) في الساعة.

وتعتقد تويوتا أن السيارة ستحتاج إلى بطارية تتيح لها قطع مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر في ظروف التشغيل الطبيعية قبل إعادة شحنها.

ويمكن استخدام هذه الفئة من السيارات الصغيرة المعروفة باسم الـ 6 في أوروبا في المناطق المخصصة للسيارات منخفضة الانبعاثات الكربونية.