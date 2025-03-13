استدعاء 15 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات فنية

أعلنت وزارة النقل بكوريا الجنوبية اليوم الخميس قرار 5 شركات سيارات استدعاء أكثر من 15 ألف سيارة بسبب وجود مشكلات فنية بها.

وأشارت الوزارة إلى أن شركات مرسيدس-بنز كوريا ومجموعة فولكس فاجن كوريا وتويوتا موتور كوريا ستيلانتيس كوريا وفورد سيلز آند سيرفيس كوريا، ستستدعي طواعية 15671 سيارة من 11 طرازا مختلفا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن مرسيدس بنز تعتزم استدعاء 4289 سيارة من طرازين، أحدهما إس 580 فورماتيك بسبب خلل في برمجية وحدة التحكم في المحرك.

واكتشفت فولكس فاجن مشكلة في برمجيات نظام التحكم في المكابح، أثرت على 4226 وحدة من طراز أودي كيو فور-40 إي ترون الكهربائية وطراز آخر، في حين تستدعي تويوتا 2722 سيارة من طراز سيينا هايبرد بسبب ربط غير صحيح لأحزمة الأمان في الصف الثالث.

وبالنسبة لـ ستيلانتيس، فإنها تستدعي 1731 وحدة من كرايسلر 300 سي بسبب عدم كفاية متانة مكونات مضخة الوقود، كما أبلغت فورد عن خطأ في برنامج وحدة التحكم في الباب في 1535 وحدة من نوتيلوس.