مدير عام شركة الإمارات للسيارات: نمو قوي لمبيعات مرسيدس بالإمارات في 2024

أكد محمد المومني، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات، أن هناك نمواً قوياً في مبيعات مرسيدس خلال عام 2024 مدعوماً بظهور توجهات جديدة تماماً في أذواق المستهلكين بالإمارات.

وقال محمد المومني في تصريحات لـ "البيان" على هامش إطلاق شركة الإمارات للسيارات، الموزّع الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة رزق للفن، أسبوع MANUFAKTUR، إن الإمارات تعد من الأسواق المهمة لشركة مرسيدس، مشيراً إلى أن إطلاق سوق دبي للسيارات سوف يدعم القطاع بقوة سواء في دبي أو أبوظبي.

وحول مبيعات مرسيدس في مجال السيارات الكهربائية خاصة في ظل الأزمات العالمية الأخيرة، قال: إن السوق لايزال في مرحلة التعافي الطبيعي ونستطيع أن نسرع من هذا التعافي بإطلاق إصدارات جديدة في السوق والعروض المنافسة التي تجذب العميل.

وأشار في هذا الصدد إلى ظهور زبون جديد في السوق وهو زبون يريد أن يمتلك سيارة على ذوقه الخاص بجماليات مختلفة وبألوان وتطريزات يختارها هو تتناسب مع ذوقه الخاص.

وحول قيام شركة الإمارات للسيارات، الموزّع الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة رزق للفن، بإطلاق أسبوع MANUFAKTUR، وهو حدث مليء بالفن والثقافة ودقّة الحرفية، قال المومني إننا أول وكيل في منطقة الشرق الأوسط يطلق هذه الخدمة.

وقال محمد المومني: هذا التعاون هو مثال عن التزامنا بالجمع ما بين التصميم الفاخر للسيارات والفن المحلي العريق. فهو بمثابة احتفال بالإبداع والتصميم الفريد اللذان يعنيان الكثير لمجتمعنا. أما مبادرة رزق للفن، وهي مؤسسة ثقافية مستقلة مقرّها أبوظبي، فهي تعمل على تعزيز التبادل الفني والتطوير الإبداعي والحوار الثقافي. ومن خلال التزامها بالشمولية والتعاون، توفر مبادرة رزق للفن منصة للفنانين الناشئين والراسخين للتواصل مع المجتمع ومشاركة وجهات نظرهم الفريدة.

ويسلط الحدث الضوء على تحف فنية حصرية لمرسيدس-بنز من إصدار MANUFAKTUR ويعرض قطعًا فنية في صالة عرض شركة الإمارات للسيارات فرع طريق المطار، ممّا يحوّل صالة العرض إلى محطة فنية بغاية الأناقة والفخامة في عالم السيارات. ويعرض الحدث 15 طرازًا حصريًا من إصدار MANUFAKTUR، منها طرازات الفئة G ومرسيدس-مايباخ وMercedes-AMG، كلها تعكس المعنى الحقيقي للفن ودقّة الحرفية وراء تصميم السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم مبادرة رزق للفن معرضًا فنيًا يتضمن أعمالًا وقطعًا فنية مميزة من اللوحات والمنحوتات والصور والأعمال الفنية الرقمية، ممّا يؤكّد على العلاقة الوطيدة ما بين الفن وحرفية تصميم السيارات.

ويعد MANUFAKTUR برنامج التخصيص الحصري لمرسيدس-بنز، والذي يقدّم خيارات للتخصيص عبر التفاصيل المصنوعة يدويًا والمواد الفاخرة وعناصر التصميم المخصصة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين تنجيد جلد نابا والتطريز الدقيق واللمسات الحصرية للطلاء والزخارف الداخلية المميزة، مما يجعل كل مركبة تعبيرًا فريدًا عن ذوق كل عميل. فمن خلال الجمع بين الابتكار والحرفية التقليدية، تضمن MANUFAKTUR أن يجسد كل طراز الفخامة والدقة.

وقالت شافينا يوسف علي من مبادرة رزق للفن: يحتفل هذا التعاون الفريد بالبراعة الفنية المتأصلة في كل من تصميم السيارات والفن المعاصر. ومن خلال شراكة مبادرة رزق للفن مع مرسيدس-بنز في أبو ظبي، فإننا نشجع الناس على التعرّف على الجدارة الفنية في جميع أشكال الإبداع البشري وتقديرها، من الفنون الجميلة إلى هندسة وتصميم السيارات.

ويرتكز أسبوع MANUFAKTUR على الاحتفال بالجمال والتفرّد والإبداع، وهي قيم راسخة في حرفية وفن تصميم MANUFAKTUR من مرسيدس-بنز. فهذا الأسبوع هو أكثر من مجرد معرض، بل هو بمثابة مبادرة مجتمعية مفتوحة للجمهور تدعو عشاق الفن والسيارات لاستكشاف التآزر بين الهندسة والفن. نشجّع الزوار على تجربة التفاصيل الدقيقة لسيارات مرسيدس-بنز المصنوعة يدويًا والانغماس في مساحة تلتقي فيها الفخامة بالتعبير الفني.