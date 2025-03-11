المدير الإقليمي لمبيعات فورد ولينكون الشرق الأوسط: دبي مركز مثالي لتجارة السيارات على مستوى العالم

أكد سامي ملكاوي، المدير الإقليمي للمبيعات لدى فورد ولينكون الشرق الأوسط، أن دبي تعد مركزاً مثالياً لتجارة السيارات على مستوى العالم.

وقال سامي ملكاوي في تصريحات لـ "البيان": في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برزت دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاعي الأعمال والسياحة. فالموقع الاستراتيجي للمدينة يجعلها مركزاً مثالياً لتجارة السيارات، كما أنّ مبادرة إنشاء "سوق دبي للسيارات" سوف تعزّز مكانتها الرائدة عالمياً في هذا القطاع.

وأضاف: الإمارات تعتبر سوق نمو حيوية لشركة فورد في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم رؤية الدولة وقيادتها الحكيمة. فالتزام دبي بتوفير بيئة استثمارية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي المستدام يتماشى تماماً مع التزامنا بالابتكار وحلول التنقل المستدامة، ما يمنحنا فرصة كبيرة للنمو والتحديث.

وتابع: مما لعب دوراً كبيراً بنجاحنا في دولة الإمارات هو شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع موزع فورد في الدولة، شركة الطاير للسيارات، وهي الشركة الإماراتية التي تحظى بالاحترام والمعروفة برؤيتها العميقة للسوق والتزامها الثابت بإرضاء العملاء. وهذه الصفات هي أصول لا تقدّر بثمن، وعندما يجري دمجها مع انتشار فورد العالمي ومنتجاتها المبتكرة، فإنها تخلق شراكة قوية تعود بالنفع الكبير على العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ونحن متحمسون جداً وملتزمون لمواصلة تعزيز هذا الإرث من النجاحات، والعمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع السيارات بأفضل ما يمكن.

وحول أداء قطاع السيارات في دبي خلال عام 2024، قال: الإمارات تعتبر سوقاً للسيارات شديد التنافس في المنطقة، حيث يتمتع العملاء بمجموعة كبيرة من الخيارات التي تتيحها الشركات الصانعة التقليدية والجديدة كي تتنافس على جذب اهتمامهم. ونتيجةً لذلك، شهدت الإمارات نمواً مستمراً في قطاع السيارات على مدار السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة لنا لدى فورد الشرق الأوسط، كان 2024 عاماً استثنائياً، حيث حقّقنا نمواً في المبيعات بلغت نسبته 25% على أساس سنوي، وهو ما تفوّق بشكل كبير على نمو السوق عموماً، ما يمثل أفضل أداء لمبيعاتنا منذ 2016، وذلك مع زيادة مبيعات السيارات بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022. ونحن فخورون اليوم باحتلال مرتبة مرموقة بين أفضل خمس شركات صانعة للسيارات من حيث حجم المبيعات. وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في هذا النمو الإقليمي الملفت، حيث حققت زيادة مذهلة في المبيعات بلغت نسبتها 65% على أساس سنوي، وذلك بقيادة طرازات فورد تيريتوري وإيفرست ورينجر.

وقال: تشكيلتنا المتنوعة من 15 طرازاً تتمتع بجاذبية قوية بين عملائنا، ونحن ملتزمون بتقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق مع احتياجاتهم المتطورة، وضمان استمرار رحلتنا الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول المنطقة.

وحول تأخر لينكون في مجال السيارات الكهربائية، قال: التحول إلى السيارات الكهربائية يشكل جزءاً مهماً من مستقبل لينكون، ونحن حريصون على التأكد من أن منتجاتنا وتجاربنا مناسبة ومتميزة حقاً على مستوى العالم. ويتمثل هدفنا في مواصلة تقديم مجموعة عالمية المستوى من سيارات الدفع الرباعي التي تدفع النمو وتجذب عملاء جدد إلى علامتنا التجارية. فعلى سبيل المثال، حظي طراز نوتيلوس هايبرد باستقبال جيد منذ طرحها في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وتقدّم للعملاء خياراً رائعاً في هذه الفئة. وإذ نتطلع نحو المستقبل، فإنّنا نركّز على الجيل التالي من السيارات الكهربائية والمتقدّمة رقمياً، حيث نحظى بمزايا تنافسية وسوف نستمر في تقديم مجموعة من خيارات المحرّكات لتلبية الاحتياجات وأنماط الحياة المتنوعة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وفيما يخص أزمة الرقائق وهل انتهت بشكل تام عالمياً أم لا تزال هناك تأثيرات، قال: لقد تمكنا من تلبية احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط باستمرار، وذلك بفضل منظومة سلسلة التوريد. ولكن ليس لدينا المزيد من التفاصيل حالياً في ما يخص بالصانعين والصناعات الأخرى.

وحول الأداء العام الماضي، قال: شهدت لينكون نمواً متواصلاً في الشرق الأوسط على مرّ السنين. وقد نجحت هذه العلامة التجارية في ترسيخ مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة الذي يتميّز بحدّة المنافسة، حيث حققت زيادة مذهلة في العام 2024 وصلت نسبتها إلى 17% على أساس سنوي. وكان نموذج العمل التعاوني والمنسجم جداً مع شركائنا من الوكلاء فعالاً في تحقيق نتائج المبيعات المنشودة. وقد عزّزت هذه الصيغة الناجحة مكانة لينكون كمنافس رائد في مجال السيارات الفاخرة للعملاء في المنطقة. لقد أصبحت لينكون نوتيلوس، التي تم تقديمها في العام الماضي كطراز جديد كلياً، سيارتنا الأكثر مبيعاً إلى جانب كورسير، من حيث حجم المبيعات. وفي الوقت نفسه، سجلت سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، أفياتور، نمواً ملفتاً من حيث الوحدات المباعة بلغت نسبته 46% على أساس سنوي، وهو ما يوازي نجاح نوتيلوس. كما تعدّ سيارة نوتيلوس أول طراز هجين من لينكون يطرح في المنطقة. وتتميز السيارة بشاشة غامرة قياسها 48 بوصة - وهي الأكبر في فئتها - بالإضافة إلى نظام "لينكون ريجوفينيت"، وهو تجربة متعددة الحواس تجمع بين البصر والصوت واللمس والرائحة لمساعدة الركاب على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يوفر لهم شعوراً أكبر بالاسترخاء.

وحول الأسواق الأكثر نمواً خليجياً خلال العام الماضي، قال: الطلب القوي على سيارات لينكون يلقى أصداء واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث برزت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأفضل الأسواق أداءً بالنسبة لسيارات لينكون. فقد سجلت كل منهما نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. ونحن على ثقة من أن لينكون سوف تواصل تحقيق نمو قوي في مختلف أسواق المنطقة، بدعم من تشكيلة طرازاتنا الجديدة، بما في ذلك نوتيلوس وأفياتور وكورسير. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع المزيد من النجاح مع الإطلاق المرتقب لسيارة لينكون نافيجيتور الرائدة في الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستعيد تعريف معاييير الفخامة والقدرات، ما سوف يثري مجموعة لينكون بشكل أكبر.