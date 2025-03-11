تيسلا تنهار وتمحو مليارات الدولارات من قيمتها السوقية

شهدت شركة تيسلا التي يقودها الملياردير الشهير إيلون ماسك أسوأ جلسة لها منذ عام 2020 أمس الاثنين على مؤشر ناسداك في نيويورك.

الأوقات صعبة بالنسبة لشركة تيسلا

وهبطت أسهم شركة السيارات الكهربائية الرائدة بأكثر من 15% في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثنين، حيث عانت شركة صناعة السيارات من انخفاض في المبيعات.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 15.43% إلى 222.15 دولار عند الإغلاق، وهي أسوأ جلسة تداول منذ عام 2020، مما أدى إلى محو 130 مليار دولار من قيمتها السوقية، ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة تيسلا إلى النصف منذ ديسمبر لتصل إلى حوالي 700 مليار دولار. واستفادت الشركة في الشهرين الأخيرين من عام 2024 من نشوة المستثمرين بعد انتخاب دونالد ترامب، الذي يعتبر إيلون ماسك ، رئيس شركة تسلا، حليفًا مقربًا له وفق موقع 20minutes.

يوم صعب على وول ستريت

ومع ذلك، فإن انخفاض سعر السهم هو جزء من اتجاه أوسع نطاقا نحو انخفاض الأسعار في وول ستريت وسط مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي. ا

فقد انخفض مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 4% يوم الاثنين، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بشكل حاد: ميتا بنسبة 4.42%، ومايكروسوفت بنسبة 3.34%، وألفابت بنسبة 4.41%، وآبل بنسبة 4.85%، وأمازون بنسبة 2.36%، ونفيديا بنسبة 5.07%.

لكن شركة تيسلا تتعرض أيضًا للعقاب بسبب تباطؤ مبيعاتها، وبحسب بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية، باعت شركة صناعة السيارات 30688 مركبة في الصين في فبراير، بانخفاض 49 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي ذلك في سياق ارتفاع قوي (+82%) في مبيعات السيارات العاملة بـ "الطاقة الجديدة" في البلاد، وهي الفئة التي تضم السيارات الكهربائية والهجينة.

وينطبق الأمر نفسه على أوروبا، حيث على الرغم من زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية (+34% خلال عام واحد)، انخفضت مبيعات تيسلا إلى النصف في بداية العام. وفي فرنسا، شهدت مبيعات الشركة المصنعة انخفاضًا بنسبة 26% على مدار عام على الرغم من استقرار السوق، حيث تم تسجيل 2395 مركبة في فبراير، وفقًا للأرقام التي نشرتها منصة السيارات (PFA) يوم السبت. وعلى عكس الاتجاه السائد في بقية القارة، شهدت المملكة المتحدة ارتفاع مبيعات تيسلا بنحو 21% في فبراير.

دعوات لمقاطعة علامة ماسك التجارية

لقد أدى موقف إيلون ماسك إلى جانب دونالد ترامب إلى عزوف بعض المشترين، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تقييم إلى أي مدى نجح الملياردير ودعمه لليمين المتطرف في أوروبا في تخويف عملاء تيسلا المحتملين. ومع ذلك، فقد صدرت دعوات لمقاطعة هذه المنتجات في الأسابيع الأخيرة.

لا تزال شركة تسلا رائدة العالم في مجال السيارات الكهربائية بنماذجها المحملة بالتكنولوجيا والمعروضة بأسعار تنافسية، كما تكافح بسبب تغيير في النطاق، مع النشر الحالي للنسخة الجديدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات، موديل Y. وتؤكد العلامة التجارية، التي تواجه أيضًا وصول طوفان من النماذج الكهربائية من منافسيها إلى السوق، أنها ستعيد إطلاقها مع وصول نماذج منخفضة التكلفة في عام 2025 وروبوتاتها.