«مرسيدس» تخفّض مكافآت الموظفين

بعد انخفاض الأرباح العام الماضي، سيحصل موظفو شركة مرسيدس بنز في ألمانيا على مكافآت أقل مقارنة بالعامين السابقين.

وقالت متحدثة باسم الشركة في شتوتجارت، إنه من المتوقع أن يحصل الموظفون على مكافأة مشاركة في الأرباح تصل إلى 5220 يورو، مضيفة أنه من المقرر إضافة المكافأة لنحو 91 ألف موظف مؤهل إلى رواتبهم عن شهر أبريل المقبل.

وقالت المتحدثة: «تقاسم الأرباح هو أداء طوعي وتعبير عن الشكر من الشركة على دعم موظفيها خلال هذه الفترة الصعبة للغاية». وفي عامي 2023 و2024، بلغت المكافأة أعلى مستوى قياسي مسجلة 7300 يورو.

وعانت الشركة من انخفاض كبير في الأرباح العام الماضي بسبب ضعف المبيعات في الصين على وجه الخصوص. وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 10.4 مليارات يورو، كما انخفضت المبيعات بنسبة 4.5 % إلى 145.6 مليار يورو.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو الثلث إلى 13.6 مليار يورو. كما انخفض حجم المبيعات أيضاً. ومن أجل استعادة المزيد من الأرباح، أعلنت الشركة عن برنامج تقشف.