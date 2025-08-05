43 % تراجعاً في أرباح «ميتسوبيشي» الربعية

أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية للتجارة أن صافي ربحها للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو بلغ 203.1 مليارات ين (1.4 مليار دولار) بانخفاض 43 %عن العام الماضي، لكنه فاق توقعات المحللين الذين أرجعوا الانخفاض بصورة أساسية إلى تراجع المبيعات وانخفاض الدخل التشغيلي..

وكان استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لآراء المحللين توقع أن تسجل الشركة 180.3 مليار ين في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي حققت «ميتسوبيشي» أرباحاً صافية بلغت 354.4 مليار ين.

وأبقت الشركة توقعاتها لأرباح السنة المالية، التي ستنتهي في مارس المقبل دون تغيير عند 700 مليار ين.