تسلا تسعى للحصول على موافقة خدمة السيارات حسب الطلب في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلامية بأن شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية قدمت طلبا للحصول على ترخيص لتشغيل خدمة السيارات تحت الطلب في كاليفورنيا، مما يجعلها خطوة أولية باتجاه منصة التاكسي الروبوت التي وعدت بها منذ فترة طويلة.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس، نقلا عن وثائق اطلعت عليها، إن تسلا قدمت طلبا في وقت متأخر من العام الماضي للحصول على تصريح لخدمة السيارات تحت الطلب من لجنة المرافق العامة بكاليفورنيا.

ويشير الطلب إلى أن سائقين من البشر سوف يجلسون في البداية على الأقل، خلف عجلات القيادة التي تعمل على المنصة.

وأكدت لجنة المرافق العامة لوسائل الإعلام الأمريكية، وجود طلب من تسلا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وواجهت تسلا تراجعا في حجم تسليم السيارات خلال السنوات الأخيرة، ولكن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك ردد كثيرا أن مستقبل الشركة يكمن في القيادة الذاتية. ولطالما تصور أن ملاك تسلا سوف يكونوا قادرين على نشر مركباتهم كتاكسي روبوتي للحصول على دخل إضافي.

وأعلن ماسك مؤخرا عن خطط لإطلاق منصة لاستئجار السيارات الملاكي في تكساس، وقد تتبعها كاليفورنيا.