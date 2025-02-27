تسلا نحو الهيدروجين بحلول 2026 .. هل غيّر إيلون ماسك موقفه؟

أثارت إشاعات حول سيارة تسلا التي تعمل بالهيدروجين اهتمامًا واسعًا، لكن هل هناك حقًا نموذج قيد التطوير؟ إذا كانت هذه الإشاعات صحيحة، فستكون بمثابة تحول جذري في موقف إيلون ماسك، الذي كان دائمًا ينتقد استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات، ففي السابق، وصف ماسك أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية بأنها "سخيفة للغاية"، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان قد غيّر رأيه بشكل كبير.

الحقيقة وراء إشاعات نموذج H:

انتشرت تقارير عن سيارة تسلا الهيدروجينية عبر منصات مختلفة، مستشهدة بمصدر واحد يدعي أن ماسك قد غيّر موقفه تجاه الهيدروجين ويعتزم دمج تقنية خلايا الوقود في سيارات تسلا بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن تصريحات ماسك السابقة تشكك في مصداقية هذه الإشاعات. فقد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي في 2020: "خلايا الوقود = غباء"، وفي مناسبة أخرى قال: "يجب أن نطلق عليها خلايا الحمقى! إنها خيار أحمق للسيارات".

قام موقع "Snopes" بالتحقيق في هذه الإشاعة وخلص إلى أنها كاذبة تمامًا. وأكد أن تحولًا مفاجئًا في تفكير ماسك غير مرجح.

كيف انتشرت الإشاعة؟

على مدار عام 2024، انتشرت مزاعم حول سيارة تسلا الهيدروجينية عبر مقاطع فيديو ومقالات وهمية، وحققت عشرات الآلاف من المشاهدات. صدق العديد من الأشخاص هذه الإشاعة وساهموا في نشرها دون التحقق من مصداقيتها. المصدر الذي بدأ الإشاعة ادعى كذبًا أن ماسك يعتزم دمج تقنية الهيدروجين في سيارات تسلا بحلول 2025، وهو ما يتناقض مع موقفه السابق.

لم يصدق الجميع الإشاعة:

على الرغم من انتشار الإشاعة، أدرك بعض المستخدمين أنها خدعة. علق أحد مستخدمي "Reddit" قائلًا: "هذا كذب. ماسك لم يؤكد ذلك وهو معارض للهيدروجين." كما أشار أحد مشاهدي اليوتيوب إلى أن الفيديو الذي يدعم الإشاعة كان مزيفًا وتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تحديات الهيدروجين كوقود:

تواجه تقنية الهيدروجين عدة عقبات تجعلها غير جذابة للعديد من الشركات، منها:

البنية التحتية: محطات التزود بالهيدروجين نادرة، ويتطلب إنشاؤها استثمارات ضخمة.

التكلفة: إنتاج وتخزين الهيدروجين مكلف ويحتاج إلى مزيد من التطوير.

لا توجد أي أدلة موثوقة تشير إلى أن تسلا تخطط لإطلاق سيارة تعمل بالهيدروجين. ومن المرجح أن تستمر الشركة في التركيز على السيارات الكهربائية، يجب على المستهلكين التحقق من مصادر المعلومات وتجنب مشاركة الأخبار غير المؤكدة لتجنب انتشار الإشاعات الكاذبة.