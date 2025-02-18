كونتيننتال الألمانية تعتزم شطب 3000 وظيفة وتكشف عن السبب

أعلنت شركة كونتيننتال الألمانية المغذية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء اعتزامها شطب 3000 وظيفة أخرى في قطاع السيارات بحلول نهاية عام 2026، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف هذه الوظائف سيكون في ألمانيا، وخصوصا في ولايتي هيسن وبافاريا.

وأوضحت الشركة أن عدد الوظائف المزمع شطبها في ألمانيا يصل إلى 1450 وظيفة، كما أنها تعتزم إغلاق موقعها في مدينة نورنبرج (تقع في ولاية بافاريا) بالكامل.

وكانت كونتيننتال أعلنت قبل عام اعتزامها شطب 7150 وظيفة في قطاع السيارات، منها 5400 وظيفة في قطاع الإدارة و1750 وظيفة في قطاع التطوير، وأفادت الشركة بأنها نفذت ما يتراوح بين 80 و90% من هذه الخطة حتى الآن. وبالإعلان عن شطب 3000 وظيفة أخرى، يرتفع العدد الإجمالي للوظائف الملغاة إلى أكثر من عشرة آلاف وظيفة.

وعزت كونتيننتال هذه الخطوة الجديدة إلى تفاقم الوضع في صناعة السيارات.

ومن المقرر إلغاء 220 وظيفة في قسم التطوير مرة أخرى في فرانكفورت (بولاية هيسن)، والذي يمثل أكبر موقع لصناعة السيارات في الشركة ويعمل به أربعة آلاف موظف. وكانت كونتيننتال قامت بالفعل في العام الماضي بشطب مئات الوظائف في هذا الموقع. كما سيتم شطب عدد مماثل من الوظائف في بابنهاوزن في ولاية هيسن حيث يعمل هناك حاليًا حوالي 1800 موظف. وبحسب بيانات الشركة، فإن إغلاق موقع نورنبرج الهندسي سيؤثر على 140 موظفًا هناك.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء وظائف أخرى في مدينة إنجولشتات البافارية 20 وظيفة من إجمالي 1550 موظفا، وشطب 40 وظيفة في ريجنسبورج من إجمالي 3800 وظيفة. وبالنسبة لمصنعي الشركة في مدينتي فيتسلار وشفالباخ (بولاية هيسن) حيث أعلنت الشركة عن إغلاقهما بالفعل في عام 2024، سيتم نقل عدد أقل من الموظفين إلى مواقع أخرى مقارنة بالخطة الأصلية، ما يعني شطب 200 وظيفة إضافية في فيتسلار و10 وظائف في شفالباخ.

كما يشمل إجراء شطب الوظائف أيضًا شركة "إلكتروبيت" التابعة لكونتيننتال والمتخصصة في البرمجيات بواقع 480 وظيفة منها 330 وظيفة في ألمانيا. ويقع مقر هذه الشركة في مدينة إرلانجن البافارية ولها فروع في العاصمة برلين ومدينة شتوتجارت (عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج) ومدينة براونشفايج (بولاية سكسونيا السفلى). ولم تقدم متحدثة باسم الشركة تفاصيل عن المواقع المتأثرة تحديدًا.

وعلى الصعيد العالمي، تخطط كونتيننتال لإلغاء حوالي 10% من إجمالي 31 ألف وظيفة في قطاع التطوير. وتسعى الشركة إلى تنفيذ هذه التخفيضات بأكبر قدر ممكن من التوافق الاجتماعي، حيث قالت كونتي إن معظم عمليات الشطب ستتم من خلال الدوران الوظيفي الطبيعي، على سبيل المثال عن طريق التقاعد. ومن المقرر التفاوض على التفاصيل مع ممثلي العمال.