لماذا لا تخبرك شركات السيارات بهذه الصيانة المهمة؟

امتلاك سيارة يتطلب اهتمامًا مستمرًا لضمان سلامتها وأدائها الأمثل، ومع الانتشار الواسع للسيارات الأوتوماتيكية التي تتمتع براحة أكبر مقارنة بالسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، يبرز سؤال مهم: هل نعرف حقًا كل ما تحتاجه سياراتنا الأوتوماتيكية؟

إحدى النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها هي تغيير زيت ناقل الحركة، حيث إن إهمال هذه الخطوة قد يؤدي إلى أعطال باهظة التكلفة، وفقًا لميكانيكي متخصص في سيارات "بي إم دبليو" و"ميني"، والذي شارك نصائحه عبر مقطع فيديو على "تيك توك"، فإن تغيير زيت ناقل الحركة هو مفتاح إطالة عمر السيارة، حتى لو كانت بعض الشركات المصنعة تشير إلى عدم ضرورة ذلك.

متى يجب تغيير زيت ناقل الحركة؟

يوصي الميكانيكي بتغيير زيت ناقل الحركة لأول مرة بعد قطع السيارة مسافة 90 ألف كيلومتر، ثم تكرار العملية كل 60 ألف كيلومتر بعد ذلك. ولتسهيل تذكر المواعيد، يقترح خدعة بسيطة: إذا كنت تغير زيت المحرك كل 30 ألف كيلومتر، فقم بتغيير زيت ناقل الحركة بعد كل تغييرين لزيت المحرك.

ماذا لو اختلفت توصيات الشركة المصنعة؟

يؤكد الميكانيكي أن تغيير الزيت يجب أن يتم وفقًا للتردد المذكور، بغض النظر عن تعليمات الشركة المصنعة. فتكلفة إهمال هذه الصيانة يمكن أن تصل إلى أكثر من 2000 دولار في حالة تلف ناقل الحركة، بينما تكلفة الصيانة الوقائية لا تتجاوز 500 دولار في معظم الحالات.

لماذا لا تروج الشركات المصنعة لهذه الصيانة؟

الإجابة بسيطة، فتسويق السيارات على أنها "لا تحتاج إلى صيانة" يعزز شعورًا بالموثوقية والتكلفة المنخفضة على المدى الطويل، ما يجذب المزيد من العملاء، لكن الواقع يختلف، حيث إن عدم الصيانة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مكلفة مع تقدم عمر السيارة.

نصائح الميكانيكيين المستقلين:

يتفق معظم الميكانيكيين المستقلين على أن تغيير زيت ناقل الحركة أمر ضروري، وينصحون بالاعتماد على ميكانيكي موثوق لتقييم حالة الزيت بدلًا من الاعتماد الكامل على توصيات الشركة المصنعة.

تذكر أن السيارات تحتاج إلى رعاية مستمرة لضمان أدائها المثالي وتجنب الأعطال المكلفة، وتغيير زيت ناقل الحركة بشكل دوري هو استثمار ذكي يحمي سيارتك من الإصلاحات الباهظة ويمنحها عمرًا أطول.