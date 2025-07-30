شركات السيارات اليابانية ترفع أسعار فائدة قروض المركبات

بدأت شركات صناعة السيارات في اليابان زيادة أسعار الفائدة على قروض تمويل شراء السيارات، في إطار تحول تاريخي للبنك المركزي الياباني نحو إنهاء ثلاثة عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، مما يؤثر سلباً على المستهلكين، ويرفع تكلفة الاقتراض للأسر.

وبعد أكثر من عام من أول زيادة لأسعار الفائدة الرئيسية من بنك اليابان منذ 17 عاماً، يؤدي ارتفاع العائد على السندات طويلة الأجل إلى رفع تكلفة خدمة القروض، بما في ذلك أقساط السيارات، ما يجعل قطاع السيارات أحد أبرز نقاط الضعف في سعي الأسر إلى تقليص نفقاتها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية بدأت رفع أسعار الفائدة بالفعل. ويبلغ معدل الفائدة السنوي لشركة هوندا موتور 5.5% منذ أبريل، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، مقابل 4.9% خلال يونيو 2024.

كما أعلنت شركة مازدا موتور أنها تقدم حالياً معدل فائدة سنوي قدره 3.9% لقروض الائتمان المتبقية، مقابل 3.4% في العام الماضي، وذلك من خلال مشروعها المشترك مع شركة تويوتا فاينانس كورب للخدمات المالية.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة سوبارو أن معدل الفائدة المتبقية على قروضها والبالغ 3.9% لم يتغير عن العام الماضي. وشكلت القروض والائتمان والتمويل التأجيري حوالي 42% من إجمالي مشتريات السيارات الجديدة في البلاد في السنة المالية 2023، وفقاً لجمعية مصنعي السيارات اليابانية.