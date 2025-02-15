انتقاماً من إيلون ماسك .. تهديدات لأصحاب سيارات تسلا في أميركا ببيع سياراتهم وإلا

ذكرت تقارير إعلامية محلية في كاليفورنيا الأمريكية أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "طلاب ضد التطرف النازي" وجهت تهديدات لأصحاب سيارات "تسلا" حيث طلبت منهم بيع سياراتهم وإلا سيتم تخريبها.

وذكرت التقارير الإعلامية أن سكان مقاطعة هومبولت في شمال كاليفورنيا عثروا على رسائل مكتوبة على سيارات تيسلا الخاصة بهم تقول "لا للنازيين في أمريكا"، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إحدى هذه الرسائل على الأقل كانت مربوطة بحجر وفق " msn".

وقدمت المجموعة بيانًا تتحمل فيه المسؤولية عن هذه الرسائل، كما تضمن تهديدات لأصحاب تسلا في روهنيرت بارك في مقاطعة سونوما شمال سان فرانسيسكو، وهايوارد في مقاطعة ألاميدا في خليج إيست باي بالمدينة، وسيسايد في مقاطعة مونتيري.

ويرى موقع Lost Coast Outpost أن هذا السلوك جاء انتقاماً من إيلون ماسك، بهدف خلق وصمة عار كبيرة حول امتلاك سيارة تسلا، لذلك يريدون أن تنخفض قيمة سيارات تسلا بشكل كبير".

من جهة أخرى حتى الآن، لم يصدر إيلون ماسك أي تصريح رسمي بخصوص هذه التهديدات التي تلقاها مالكو سيارات تسلا في كاليفورنيا.

ومجموعة "طلاب ضد التطرف النازي" هي مجموعة حديثة تأسست كرد فعل على ما يرونه تصرفات وتصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل، وتهدف المجموعة إلى محاربة ما يرونه تطرفًا نازيًا في المجتمع الأمريكي، وقد اختاروا استهداف مالكي سيارات تسلا كوسيلة للضغط على ماسك.