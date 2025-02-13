ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً 18 % في يناير

قالت شركة رو موشن لأبحاث قطاع السيارات، إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في يناير ارتفعت 18 في المئة على أساس سنوي، في وقت تجاوز فيه النمو لتلك المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة وتيرته في الصين للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

وذكر تشارلز ليستر، مدير البيانات في الشركة أن سوق السيارات الأوروبية بدأت هذا العام بداية قوية مع دخول أهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، في وقت أدت عطلات العام الصيني الجديد إلى انخفاض 43 في المئة على أساس شهري في مبيعات البلاد.

وأظهرت بيانات رو موشن أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي ارتفعت 17.7 في المئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في يناير، وهو ثالث شهر على التوالي من النمو المتباطئ.

أما المبيعات في الصين فقد ارتفعت 11.8 في المئة على أساس سنوي إلى 0.7 مليون سيارة في ذلك الشهر، وأعلنت أوروبا تسجيل مبيعات 0.25 مليون سيارة بارتفاع 21 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت مبيعات تلك السيارات 22.1 في المئة إلى 0.13 مليون سيارة في يناير، وفي باقي العالم ارتفعت مبيعات يناير بنسبة خمسين في المئة، لكن على أساس سنوي تراجعت المبيعات العالمية 35 في المئة بضغط من تراجع 43 في المئة في الصين مقارنة مع ديسمبر.