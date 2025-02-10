أخطاء شائعة يرتكبها السائقون عند تعبئة الوقود تدمر المحرك

عندما يتعلق الأمر بقيادة السيارة، هناك العديد من المهام الروتينية التي قد نهملها مع مرور الوقت، في البداية، يولي السائقون اهتمامًا كبيرًا لكل تفصيل، مثل تشغيل الأضواء والتحقق من المرايا، ولكن مع اكتساب الخبرة، تصبح هذه المهام روتينية وقد نفقد التركيز على التفاصيل الصغيرة التي قد تكون مهمة، ومن بين هذه المهام، تعبئة خزان الوقود، التي قد تبدو بسيطة لكنها تحمل مخاطر كبيرة إذا لم تتم بشكل صحيح.

قد لا يدرك الكثيرون أن الأخطاء الشائعة أثناء تعبئة الوقود يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء السيارة وسلامة الركاب، لذلك، سنستعرض بعض الأخطاء التي يرتكبها السائقون دون قصد، وكيفية تجنبها لضمان الحفاظ على السيارة.

أنواع الوقود المتاحة

وفقًا لشركة "Primax Colombia"، فإن أكثر أنواع الوقود شيوعًا هي البنزين العادي والممتاز، ويختلفان في نسبة الأوكتان.

الوقود ذو الأوكتان الأعلى يوفر أداءً أفضل للمحرك، لذلك، من الضروري اتباع توصيات الشركة المصنعة للسيارة عند اختيار نوع الوقود، حيث إن استخدام الوقود غير المناسب قد يتسبب في تلف المحرك.

أما بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل، فيُنصح باستخدام الوقود عالي الجودة الذي يحتوي على إضافات تقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2.5%، وتخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 25%.

الأخطاء الشائعة عند تعبئة الوقود

1- عدم إيقاف المحرك

يعتقد بعض السائقين أن إبقاء المحرك يعمل أثناء التعبئة أمر عادي، لكن هذا خطأ كبير، فالمحرك أثناء التشغيل ينتج حرارة وقد يتسبب في حدوث شرارات، مما يزيد من خطر اشتعال أبخرة الوقود القابلة للاشتعال. لذلك، يجب دائمًا إيقاف المحرك قبل البدء في تعبئة الوقود لتجنب أي حوادث.

2- تعبئة الخزان أكثر من اللازم

يعتقد البعض أن ملء خزان الوقود بالكامل يوفر استهلاكًا أفضل، لكن هذا غير صحيح، لأن أنظمة الوقود مصممة لإيقاف التدفق تلقائيًا عند الوصول إلى المستوى المناسب، ما يترك مساحة لتوسع الوقود عند ارتفاع درجة الحرارة، تعبئة الخزان بشكل زائد قد يؤدي إلى تسرب الوقود وإهداره.

3- استخدام نوع وقود غير مناسب

استخدام نوع وقود غير موصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة قد يتسبب في فقدان الطاقة، أو استهلاك وقود أعلى، أو حتى حدوث أعطال ميكانيكية في المحرك، لذلك، يجب دائمًا الرجوع إلى دليل السيارة لمعرفة نوع الوقود المناسب.

4- خلط أنواع الوقود

بعض السائقين يعتقدون أن خلط البنزين العادي مع الممتاز قد يحسن الأداء ويقلل التكاليف، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فخلط الوقود قد يؤدي إلى تغيير في عملية الاحتراق داخل المحرك، ما يؤثر سلبًا على أداء السيارة. لذلك، يُنصح بعدم خلط أنواع الوقود.

5- اختيار وقود رديء الجودة

قد يلجأ البعض إلى محطات الوقود التي تقدم أسعارًا منخفضة، لكن هذه المحطات قد لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة، استخدام وقود رديء الجودة يؤثر بشكل مباشر على أداء السيارة وقد يتسبب في أضرار طويلة المدى، لذلك، من الأفضل اختيار الوقود عالي الجودة حتى لو كان بسعر أعلى.

تذكر أن تعبئة الوقود قد تبدو مهمة بسيطة، لكنها تتطلب انتباهًا لتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلف السيارة أو تعريض السلامة للخطر، باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك الحفاظ على أداء سيارتك وتجنب المشكلات غير المتوقعة.