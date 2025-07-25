"كيا" تتكبد خسائر بـ570 مليون دولار في الربع الثاني بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت شركة كيا الكوريا الجنوبية لصناعة السيارات يوم الجمعة إنها تكبدت خسائر بقيمة 786 مليار وون (570 مليون دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وكشفت شركة كيا، ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مع شركتها التابعة هيونداي موتور، أن أرباحها التشغيلية تراجعت بنسبة 24% إلى 2.76 تريليون وون في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق.

وزادت مبيعات كيا في الولايات المتحدة بنسبة 5%، إذ قدّم المستهلكون مواعيد شراء السيارات خوفًا من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ارتفاع أسعارها. كما حققت مبيعات قوية لسياراتها الرياضية الهجينة الجديدة كارنيفال في الربع الثاني، فيما انخفضت أسهم كيا بنسبة 1.7%.