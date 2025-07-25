أرباح هيونداي تتراجع 16% بسبب الرسوم الأمريكية

أعلنت هيونداي موتور، الخميس، تراجع الأرباح التشغيلية للربع الثاني من العام 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بدأت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع الغيار التأثير في أرباحها النهائية.

وسجلت هيونداي - التي تعد مع شركتها التابعة كيا ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات- أرباحاً تشغيلية بلغت 3.6 تريليونات وون (2.64 مليار دولار) للفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنحو 4.28 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية: «إن هدفها السنوي للأرباح لم يتغير في الوقت الحالي حتى بعد أن كلفت الرسوم الجمركية الأمريكية الشركة 828 مليار وون في الربع الثاني».

وأضافت: «بينما تشكل الرسوم الجمركية الأمريكية أخطاراً على عملياتها فإن ضعف العملة الكورية الجنوبية ساعد على تخفيف بعض آثار الرسوم الجمركية».

وأوضحت أن إيراداتها ارتفعت سبعة في المئة عن العام السابق إلى 48.3 تريليون وون، مقابل إجماع المحللين على 47 تريليون وون. وتراجع سهم شركة صناعة السيارات 3.2 في المئة بعد إعلان الأرباح.