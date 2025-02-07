5.4 مليارات دولار أرباح «ميتسوبيشي»

أعلنت «ميتسوبيشي» اليابانية ارتفاع أرباحها من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وقالت الشركة إن أرباحها المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم ارتفعت 18.8% إلى 824.41 مليار ين (5.425 مليارات دولار)، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وارتفعت الأرباح إلى 204.66 ينات لكل سهم خلال الفترة، مقابل 164.70 يناً عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب 20% إلى 1.21 تريليون ين خلال الفترة وتراجعت الإيرادات 5.2% إلى 13.94 تريليون ين، من 14.71 تريليون ين عام 2023.

وتتوقع الشركة تراجع الأرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم 1.5% إلى 950 مليار ين أو 75. 236 ين للسهم في السنة التي تنتهي 31 مارس المقبل.

