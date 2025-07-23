تراجع أرباح «جنرال موتورز» بضغط من رسوم ترامب

تراجعت أرباح شركة جنرال موتورز في الربع الثاني، حيث اقتطعت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على المركبات وقطع الغيار المصنوعة أجنبياً 1.1 مليار دولار من الأرباح المعدلة.

وقالت شركة صناعة السيارات ومقرها ديترويت أمس إنها حققت 2.53 دولار للسهم على أساس معدل، متجاوزة توقعات إجماع بلومبرغ البالغة 2.33 دولار، لكنها أقل من 3.06 دولارات التي حققتها قبل عام.

كما انخفض صافي دخل الشركة بنسبة 35% إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وتجاوزت نتائج الشركة الفصلية توقعات وول ستريت، حيث أخذ المحللون تكاليف الرسوم الجمركية في الاعتبار في توقعاتهم.

وزادت جنرال موتورز مبيعاتها من المركبات في الولايات المتحدة خلال الربع. كما ساعد الربح الفصلي الثاني على التوالي للشركة في الصين على تحقيق النتائج.

وحافظت «جنرال موتورز» على توقعاتها الحالية للعام بأكمله للأرباح قبل الفوائد والضرائب في نطاق يتراوح بين 10 مليارات دولار و12.5 مليار دولار.

وكانت الشركة قد خفضت توقعاتها لعام 2025 في مايو، لأقل من التوقعات الأولية في يناير بأرباح تصل إلى 15.7 مليار دولار هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 4.13% في تداولات ما قبل السوق إلى 51.01 دولاراً اعتباراً من الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت نيويورك. وقد أغلق السهم يوم الاثنين دون تغيير تقريباً لهذا العام.