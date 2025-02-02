خطأ كارثي .. هل يجب تسخين السيارة قبل القيادة في البرد؟

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو خاصة في الفترة الصباحية، يجد العديد من السائقين أنفسهم في حيرة حول الطريقة المثلى للتعامل مع سياراتهم، ومن بين العادات الشائعة التي يتبعها البعض تسخين المحرك قبل البدء في القيادة.

وحول مدى صحة هذه العادة من خطأها يكشف خبراء السيارات الحقيقة وراء هذه الممارسة.

تسخين المحرك: عادة قديمة لم تعد ضرورية

لطالما اعتقد العديد من السائقين أن تسخين المحرك قبل القيادة في الطقس البارد هو أمر ضروري للحفاظ على أداء السيارة.

هذه العادة تترجع إلى زمن المكربنات (الكاربوريتر)، التي كانت تستخدم في السيارات القديمة حتى الثمانينات، حيث كانت المكربنات تحتاج إلى وقت لتسخين الوقود وخلطه بالهواء بشكل صحيح، خاصة في الأجواء الباردة، ما جعل تسخين المحرك ضروريًا آنذاك.

لكن مع تطور التكنولوجيا، أصبحت السيارات الحديثة تعتمد على أنظمة حقن الوقود الإلكترونية، التي تعمل بكفاءة عالية دون الحاجة إلى تسخين مسبق.

وفقًا لوكالة حماية البيئة، فإن ترك السيارة لفترة طويلة مع تشغيل المحرك يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في استهلاك الوقود وانبعاث الملوثات، دون أي فائدة حقيقية للمحرك.

ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة في البرد؟

بدلاً من ترك السيارة في وضع التشغيل مع توقفها لعدة دقائق، ينصح الخبراء بتشغيل المحرك والبدء في القيادة بهدوء لبضع دقائق، فهذا يسمح للزيت والمكونات الأخرى بالوصول إلى درجة حرارة التشغيل المثالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما أن القيادة الخفيفة في الدقائق الأولى تساعد على تدفئة المحرك دون إهدار الوقود أو زيادة الانبعاثات الضارة.

يعتبر ترك السيارة في وضع ما يسمى بالخمول (تشغيل المحرك مع توقف الحركة) لفترات طويلة ليس فقط مضيعة للوقود، بل قد يؤدي أيضًا إلى تآكل أجزاء معينة من المحرك بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانبعاثات الناتجة عن وضع الخمول تساهم في تلوث البيئة بشكل غير ضروري.

المركبات الكهربائية

بالنسبة للمركبات الكهربائية، الوضع مختلف قليلاً. ففي الطقس البارد، قد تحتاج البطاريات إلى بضع دقائق في وضع الخمول لتعمل بكفاءة أفضل، حيث إن أداء البطاريات يتأثر سلبًا بانخفاض درجات الحرارة. ومع ذلك، فإن وضع الخمول في المركبات الكهربائية لا ينتج عنه انبعاثات ضارة، ما يجعله خيارًا أكثر صداقة للبيئة مقارنة بالسيارات التقليدية.

في النهاية، الإجابة على سؤال "هل يجب تسخين السيارة قبل القيادة في البرد؟" هي "لا"، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الحديثة. كل ما عليك فعله هو تشغيل المحرك والقيادة بهدوء لبضع دقائق، مما يضمن وصول الزيت والمكونات الأخرى إلى درجة الحرارة المثالية دون إهدار الوقود أو زيادة الانبعاثات الضارة. بهذه الطريقة، ستوفر المال وتحافظ على البيئة في نفس الوقت.