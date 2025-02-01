هل سيارتك ضمن القائمة؟ أكثر 10 مركبات عرضة للسرقة في أمريكا

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب مكافحة جرائم التأمين الوطني (NICB) أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تيك توك، لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة سرقة السيارات للعام الثاني على التوالي، فبعد انتشار تحدي "تيك توك كيا" في عام 2022، ارتفعت سرقة سيارات كيا وهيونداي بشكل ملحوظ، حيث أصبحت هذه السيارات تشكل أكثر من نصف قائمة السيارات الأكثر سرقة في عام 2023.

تأثير تيك توك على سرقة السيارات

أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على تيك توك كيفية سرقة سيارات كيا وهيونداي بسهولة باستخدام مفتاح ميكانيكي بسيط، نتيجة لذلك، ارتفعت سرقة هذه السيارات بشكل كبير، حيث احتلت أربعة موديلات من كيا واثنان من هيونداي قائمة أكثر 10 سيارات مسروقة في عام 2023.

تحليل بيانات السرقة

قام فريق علوم البيانات في Insurify بتحليل بيانات أكثر من 97 مليون عرض تأمين لتحديد السيارات الأكثر سرقة في الولايات المتحدة، ووجدوا أن ستاً من أصل العشر سيارات الأكثر سرقة كانت من موديلات كيا وهيونداي التي تعاني من ثغرات أمنية تم الكشف عنها عبر تيك توك.

متوسط تكلفة التأمين

يبلغ متوسط تكلفة التأمين الشامل للسيارات العشر الأكثر سرقة 2679 دولارًا سنويًا، أي أعلى بنسبة 6% من المتوسط الوطني البالغ 2556 دولارًا، وتعد واشنطن العاصمة الأعلى في معدلات سرقة السيارات، حيث تصل إلى 1150 سرقة لكل 100 ألف شخص.

قائمة أكثر 10 سيارات سرقة في عام 2023

فورد F-150

عدد السرقات: 15,852

معدل السرقة: 1,815 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2273 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: تعرض الشاحنات المصنعة بين 2018 و2020 لهجمات تقنية عالية باستخدام أجهزة تعزيز الإشارة.

هيونداي النترا

عدد السرقات: 48,445

معدل السرقة: 1,296 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 3004 دولارات سنويًا

سبب السرقة: تأثرت الموديلات بين 2011 و2022 بثغرات أمنية، رغم توفر تحديثات برمجية مجانية.

شيفروليه سيلفرادو 1500

عدد السرقات: 23,721

معدل السرقة: 1,207 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2448 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: سهولة سرقتها بسبب أنظمة الدخول بدون مفتاح.

هيونداي سوناتا

عدد السرقات: 42,813

معدل السرقة: 1,060 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2909 دولارات سنويًا

سبب السرقة: تأثرت الموديلات بين 2011 و2019 بثغرات أمنية.

هوندا سيفيك

عدد السرقات: 19,858

معدل السرقة: 921 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2750 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: شعبية السيارة وطلب قطع غيارها في السوق السوداء.

كيا أوبتيما

عدد السرقات: 30,204

معدل السرقة: 719 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2909 دولارات سنويًا

سبب السرقة: تأثرت بتحدي تيك توك.

هوندا أكورد

عدد السرقات: 20,895

معدل السرقة: 296 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2766 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: شعبية السيارة وسهولة بيع قطع غيارها.

كيا سول

عدد السرقات: 21,001

معدل السرقة: 271 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2384 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: ثغرات أمنية في الموديلات بين 2015 و2021.

كيا فورتي

عدد السرقات: 16,209

معدل السرقة: 263 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 3060 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: تأثرت بتحدي تيك توك.

كيا سبورتاج

عدد السرقات: 15,749

معدل السرقة: 115 لكل 100 ألف سيارة

متوسط تكلفة التأمين: 2472 دولارًا سنويًا

سبب السرقة: ثغرات أمنية أدت إلى تسوية قضائية بقيمة 200 مليون دولار.

نصائح لتقليل خطر سرقة السيارات

أغلق الأبواب والنوافذ بشكل محكم عند ركن السيارة.

لا تترك أشياء ثمينة في السيارة.

استخدم أقفال عجلة القيادة أو ملصقات أمان.

احتفظ بمفتاح السيارة في حقيبة فاراداي لمنع هجمات التتابع.

اركن السيارة في أماكن مضاءة ومرئية.

أبلغ الشرطة فورًا في حالة السرقة لزيادة فرص استرداد السيارة.

منهجية التقرير

اعتمد التقرير على بيانات من NICB وInsurify، حيث تم تحليل أكثر من 97 مليون عرض تأمين لتحديد معدلات السرقة لكل 100 ألف سيارة. كما تم حساب تكاليف التأمين بناءً على سياسات التغطية الكاملة للسائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا.