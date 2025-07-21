«مرسيدس-بنز» تستدعي 223 ألف سيارة بسبب الوسائد الهوائية

أصدرت شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات، استدعاء عالمياً لحوالي 223 ألف سيارة صغيرة، بسبب احتمال وجود عيب في الوسائد الهوائية للسائق، وفقاً لبيان نُشر في قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري.

ويشمل الاستدعاء طرازي «فيانو» و«فيتو» المُنتجَين بين ديسمبر 2002 وفبراير 2006. وفي ألمانيا وحدها، يُحتمل أن يكون هناك 60 ألفاً و245 مركبة متأثرة بالمشكلة.

وقالت متحدثة باسم «مرسيدس-بنز»، إنه خلال عمليات استبدال الوسائد الهوائية السابقة، ربما زُوِّدَت بعض المركبات بوحدات من شركة «تاكاتا»، الشركة المصنعة التي يُشتبه في أنها مسؤولة عن عيوب واسعة النطاق في الوسائد الهوائية حول العالم.

وفي حالة وقوع حادث، قد يتحطم مولد الغاز في هذه الوسائد الهوائية، ما يمنع فتحها بشكل صحيح، ويشكل خطر إصابة ناجمة عن شظايا معدنية متطايرة.

وأشار تحذير الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري، إلى خطر «تناثر الشظايا المعدنية»، ما قد يضر بركاب السيارة.

وأفادت المتحدثة باسم الشركة، بأنه سيجري إخطار مالكي السيارات المتأثرة كتابياً، من خلال شبكة وكلاء الشركة. وستقوم «مرسيدس-بنز» بفحص الوسائد الهوائية، واستبدالها مجاناً عند الحاجة.