إفلاس «كانو» الأمريكية لصناعة عربات الفان الكهربائية

أصبحت شركة كانو الأمريكية الناشئة لصناعة عربات الفان الكهربائية أحدث شركة سيارات ناشئة في الولايات المتحدة تقدم طلباً لإشهار إفلاسها بعد فشلها في تأمين التمويل المطلوب لمواصلة نشاطها.

كانت كانو قد وقعت عقوداً لتوريد مركباتها الكهربائية إلى مجموعة من العملاء المهمين في الولايات المتحدة مثل شركة خدمات النقل والبريد «يو.إس.بي.إس» ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا ووزارة الدفاع، لكنها فشلت في تسليم هذه المركبات.

جاء الفشل المالي للشركة بعد أن عجزت عن تأمين تمويل إضافي، وتكافح «كانو» من أجل مواصلة عملها خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي تراجع فيه سعر سهمها إلى مستوى منخفض قياسي جديد في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال توني أكويلا الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني: «نود شكر العاملين في الشركة على دأبهم وعملهم الجاد، نحن نعرف أنكم تؤمنون بالشركة كما نفعل، نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية لأن الأمور سارت على هذا النحو».

يذكر أن «كانو» هي أحدث شركة بين الشركات الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية تعاني من نقص الأموال، ومنها بورتيرا وليون إلكتريك وأريفال، التي أوقفت عملياتها إلى جانب شركة صناعة السيارات الكهربائية فيسكر وهي أكبر شركة في هذا القطاع أشهرت إفلاسها.