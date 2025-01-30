تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا 2024

أظهرت بيانات جديدة أن تباطؤ التحول إلى السيارات الكهربائية ساهم في انخفاض إنتاج السيارات بالمملكة المتحدة.

وبلغ إجمالي إنتاج السيارات أكثر من 900 ألف سيارة عام 2024، بانخفاض بنحو 12% مقارنة بعام 2023، حسبما قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السيارات الكهربائية والهجينة تراجعت 20%، حيث قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن ذلك كان متوقعاً، مضيفة إن هذه السيارات ما زالت تمثل أكثر من ثلث إنتاج السيارات.

وأوضحت الجمعية أن شركات صناعة السيارات أعلنت عن استثمار أكثر من 20 مليار جنيه استرليني (24.9 مليار دولار) في إنتاج السيارات الكهربائية خلال عام 2023، علاوة على 3.5 مليارات جنيه استرليني عام 2024، لذلك فإن الانخفاض سيكون مؤقتاً.