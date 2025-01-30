ميتسوبيشي تخطط لإطلاق سيارة كهربائية «إس.يو.في»

تستعد ميتسوبيشي اليابانية للعودة إلى عالم السيارات الكهربائية بتقديم سيارات أكثر قدرة على المنافسة وتخطط الشركة لطرح سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة خلال 2026.

وذكر موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن الشركة أبلغت موزعيها بقرب طرح سيارتها في اجتماع الأسبوع الماضي. ولم يتم تقديم سوى القليل من التفاصيل، لكن المصادر تقول إن السيارة الكهربائية ستكون من فئة سيارات الكروس أوفر الصغيرة مع سقف أشبه بسيارات الكوبية. كما أنها يمكن أن تشترك في أجزاء منها مع البديل المنتظر للسيارة نيسان ليف الكهربائية، والمنتظر أن يتخلى عن شكل الهاتشباك.

وبحسب التقارير فإن ميتسوبيشي ستنتج سيارتها الكهربائية للسوق الأمريكية في اليابان.

ونقل «أوتوموتيف نيوز» عن وكلاء لميتسوبيشي القول إنهم يستعدون لاحتضان السيارة الجديدة، لكنهم سيفتقدون السيارة ميتسوبيشي ميراج التي قررت الشركة اليابانية وقف إنتاجها بعد عام 2024.

وحققت السيارة ميراج مبيعات كبيرة خلال العام الماضي بلغت 29766 سيارة بما يزيد على ضعف مبيعاتها في 2023، لتصبح ثاني أكثر سيارات ميتسوبيشي مبيعاً في السوق الأمريكية بعد السيارة أوتلاندر.

ولا يتوقع موزعو ميتسوبيشي نجاح السيارة الكهربائية المنتظرة في سد الفجوة التي يمثلها غياب السيارة ميراج، والتي كان سعرها يبدأ من 17965 دولاراً. ورغم وقف إنتاج ميراج في ديسمبر الماضي، ما زال مخزونها كافياً لتلبية طلب الموزعين حتى الصيف المقبل.

من ناحية أخرى ناقشت ميتسوبيشي مع موزعيها احتمال تقديم فئة أقل سعراً من سيارتها أوتلاندر سبورت، والتي تعتبر الفئة الأقل سعراً بالفعل لهذه العلامة التجارية بعد وقف إنتاج ميراج. ومع بدء سعرها من 25415 دولاراً، من غير المؤكد قدرة ميستوبيشي على جعل سيارتها الجديدة أقل تكلفة من هذا المستوى.