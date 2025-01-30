تويوتا أكبر شركة سيارات مبيعاً مع 10.8 ملايين مركبة

أعلنت شركة تويوتا موتور أنها باعت 10.8 ملايين مركبة في 2024، لتظل بذلك أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الخامس على التوالي.

وسجلت صانعة السيارات اليابانية انخفاضاً 3.7 % العام الماضي في مبيعات وحدات المجموعة العالمية، بما في ذلك مبيعات شركة صناعة السيارات المدمجة دايهاتسو ووحدة الشاحنات هينو موتورز.

ويعود الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع حاد في المبيعات في اليابان، حيث واجهت تويوتا تداعيات لمسائل تتعلق بالحوكمة على خلفية إجراءات اختبار الشهادات، وخصوصاً في شركة دايهاتسو.

وكانت مجموعة فولكسفاجن الألمانية المنافسة، التي تأتي في المركز الثاني بعد تويوتا، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن انخفاض 2.3 % في مبيعات الوحدات العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 9 ملايين مركبة، وسط مساعيها لخفض التكاليف محلياً ومواجهة حرب أسعار في الصين وهي سوق رئيسية.