وفر فلوسك.. عشر نصائح ذهبية لتخفيض فواتير وقود سيارتك

يمكن تخفيض فواتير وقود السيارات عن طريق استخدام بعض الأشياء البسيطة والتي ستوفر أموالاً طائلة، كتخفيف حمولة السيارة وعدم الإفراط في السرعة، وغلق النوافذ بإحكام، ومراقبة ضغط الإطارات وغيرها من الوسائل التي تمكن من خفض تكاليف الوقود.

ووفق موقع This is Money فهذه هي أفضل 10 نصائح للقيادة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة.

1. تأكد من أن السيارة في حالة تشغيل ممتازة

إذا كنت تقود سيارة قديمة لم يتم صيانتها منذ عدة سنوات، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لصيانتها للتأكد من أنها تعمل بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، فالفرامل العالقة، والإطارات القديمة، وأجهزة الاستشعار المعيبة، والزيت القديم، وصيانة المحرك السيئة بشكل عام هي بعض العوامل التي قد تؤثر على الأداء الأمثل لسيارتك من حيث استهلاك الوقود لكل جالون (mpg).

كذلك التأكد من نفخ الإطارات بشكل صحيح هو أحد أسهل الطرق لضمان عدم انخفاض كفاءة سيارتك في استهلاك الوقود.

2. التحقق من ضغط الإطارات

أحد أسهل الحلول لضمان تشغيل سيارتك بأقصى قدر من الكفاءة هو التحقق بانتظام من أن الإطارات منفوخة إلى المستوى الصحيح.

تشير التقديرات إلى أن الإطارات غير المنتفخة بشكل كافٍ تؤثر على استهلاك السيارة للوقود بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.

راجع دليل مالك السيارة لمعرفة ضغط الإطارات الأمثل، تحتوي معظم الطرازات على معلومات مفصلة عن ضغط الإطارات على ملصق على عتبة باب السائق، بينما قد تعرض السيارات الحديثة ضغط الإطارات في لوحة العدادات، أو تنبهك إلى وجود ضغط غير صحيح.

3. الوضع "الاقتصادي"

أصبحت العديد من المحركات الحديثة مزودة بأوضاع قيادة قابلة للتعديل.

إذا كانت سيارتك كذلك، فمن المرجح أنها مزودة بإعداد "اقتصادي"، استخدام هذه الأوضاع سيحد من سرعة تسارع السيارة، فالتسارع الأبطأ والأكثر سلاسة سوف يساعد على تقليل استهلاك الوقود.

4- تجنب السرعة الزائدة واستخدم تطبيقاً مجانياً

إذا كنت تريد بعض المساعدة الإضافية لتجعلك تقود سيارتك بطريقة أكثر اقتصاداً، فهناك تطبيقات مجانية يمكن أن يساعدك.

يمكن تنزيل أحد التطبيقات على هاتفك الذكي لقياس قيادتك في الوقت الفعلي مع تتبع الموقع ويوفر لسائقي السيارات درجات القيادة البيئية في العالم الحقيقي ونصائح لتحسين ذلك للحصول على أقصى استفادة من الوقود في خزانهم.

يعمل التطبيق بمثابة جهاز لتتبع اللياقة البدنية أثناء القيادة، حيث يعمل على تشجيعك على تعديل عادات القيادة وفقًا لذلك، وبالتالي توفير المال من خلال أسلوب قيادة أكثر كفاءة.

على سبيل المثال، كلما كان التسارع أكثر سلاسة، كلما تم توفير المزيد من انبعاثات الكربون والوقود، وكلما كانت النتيجة أفضل.

5. التزم بالحد الأقصى أثناء استخدام أعلى سرعة ممكنة

القيادة بسرعة 70 ميلاً في الساعة ستستهلك وقوداً أكثر بنسبة تصل إلى 9% مقارنةً بسرعة 60 ميلاً في الساعة، وبنسبة تصل إلى 15% مقارنةً بسرعة 80 ميلاً في الساعة. كما أن القيادة بسرعة تصل إلى 80 ميلاً في الساعة قد تستهلك وقوداً أكثر بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بسرعة 70 ميلاً في الساعة، لذا يُنصح بالقيادة بسرعة مناسبة بناءً على الحد الأقصى.

ويعد أحد أكبر أسرار تحقيق معدل استهلاك مرتفع للوقود هو القيادة بأعلى سرعة ممكنة لسيارتك مع البقاء ضمن حدود السرعة.

تأتي معظم السيارات الحديثة مزودةً بمؤشر تغيير السرعة في لوحة العدادات. غالبًا ما تُعدّل هذه المؤشرات لتحقيق أقصى قدر من الاقتصاد في استهلاك الوقود، وليس لتحسين الأداء، لذا إذا رأيت سهمًا متجهاً لأعلى ورقماً يشير إلى الترس الأعلى، فعليك تغيير السرعة فوراً.

6. توقع جيداً للحفاظ على الوقود عند الكبح

سيؤدي التسارع الشديد إلى استنزاف الاقتصاد في استهلاك الوقود، ولكن الكبح الشديد له نفس التأثير أيضاً، حيث يمكنك استخدام وقود أقل من خلال التوقف التدريجي.

7-نظام تثبيت السرعة قد يزيد من استهلاك الوقود

في حين أن الكثيرين يعتقدون أن استخدام وظيفة التحكم في السرعة سوف يوفر أقل قدر من استهلاك الوقود، إلا أن هذا ليس هو الحال دائماً.

من المرجح أن يكون نظام تثبيت السرعة مفيداً في توفير استهلاك الوقود على الطرق السريعة ذات السرعة الثابتة والسطح المسطح.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم مثبت السرعة بانتظام وليس على الطرق المستوية، فسوف تلاحظ زيادة في استهلاك الوقود، و"هذا يرجع إلى أن نظام تثبيت السرعة الخاص بك سيكون أبطأ في الاستجابة لتغيرات المنحدر، مما يعني أنه عند الوصول إلى حافة التل - وهي النقطة التي عادة ما ترفع فيها قدمك عن دواسة الوقود للحفاظ على سرعة أكثر ثباتاً عند النزول - فإن نظام تثبيت السرعة سيبقي الطاقة قيد التشغيل لفترة أطول قليلاً لأنه غير قادر على رؤية تغير المنحدر أمامك. يتطلب هذا من السائق توقع تدفق حركة المرور في المستقبل، ولكنها طريقة رائعة للحد من استخدام الوقود.

8. تجنب استخدام مكيف الهواء والسخان

لا تستخدم مكيف الهواء إلا إذا كنت مضطراً لذلك، لأنه يستخدم قوة المحرك وبالتالي يزيد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في الرحلات القصيرة.

يجب أن يرتدي الإنسان ملابس مناسبة للطقس عن استخدام سخان السيارة لأنه سيكون له تأثير مماثل لاستخدام التكييف، حيث يعمل على تشغيل طاقة المحرك وبالتالي خفض الاقتصاد في استهلاك الوقود.

9. تنفيذ مهام متعددة في رحلة واحدة

بمجرد أن يصبح المحرك دافئاً، فإنه سيعمل بكفاءة عالية، في حين أن التشغيل البارد عدة مرات سيؤدي إلى زيادة استهلاكك للوقود.

لذا، إذا كان لديك عدد من المهمات التي يجب عليك إنجازها أو رحلات يجب عليك القيام بها في اليوم، فحاول دمجها في رحلة واحدة بالسيارة حتى تتجنب زيادة تكاليف الوقود.

10. تخفيف حمولة سيارتك

على الرغم من أن هذا لن يحدث فرقاً كبيراً في أرقام الأميال لكل جالون، فإن إفراغ الفوضى الثقيلة من سيارتك سيؤدي إلى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل طفيف.

وهذا هو الحال بشكل خاص عندما تستعد العائلات لقضاء عطلاتها الصيفية من خلال تركيب صناديق السقف لتوفير مساحة إضافية للأمتعة.

ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم صندوق السقف أو قضبان السقف، قم بإزالتها لأن ذلك قد يجعل محرك سيارتك أقل كفاءة في السحب.

وفقاً لمؤسسة توفير الطاقة، يُضيف رف السقف الفارغ مقاومة هواء بنسبة 16% عند القيادة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة. وبالسرعة نفسها، يُضيف صندوق السقف مقاومة هواء بنسبة 39%، مما يُقلل من كفاءة استهلاك الوقود بشكل كبير، كما أن القيادة مع نافذة مفتوحة بالكامل لها تأثير مماثل.