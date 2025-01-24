تسلا تطلق النسخة الجديدة من موديل واي في أمريكا وكندا وأوروبا

أطلقت تسلا نسخة جديدة من سيارتها الأكثر مبيعا موديل واي بسعر أعلى في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا يوم أمس الخميس، وذلك بعد أسابيع من إطلاقها لأول مرة في الصين.

ويشير الموقع الإلكتروني لشركة صناعة السيارات الكهربائية إلى أن السيارة موديل واي الجديدة، وهي سيارة ذات مدى طويل للشحنة الواحدة وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، سيكون سعرها 59.990 دولارا في الولايات المتحدة، وهو أعلى 25 بالمئة من سعر النسخة السابقة الذي كان 47.990 دولارا.

تأتي السيارة الجديدة مزودة بتقنية القيادة الذاتية الكاملة الخاضعة للإشراف، وهو ما كان إضافة اختيارية في سيارات موديل واي السابقة، وكانت تتكلف إضافتها ثمانية آلاف دولار.

ومن المقرر أن تبدأ تسلا في تسليم السيارة الجديدة في مارس.

وتقول الشركة إن النسخة الجديدة تتسم أيضا بتصميم خارجي جديد وتطوير الخصائص في الداخل وزيادة مدى السير بالشحنة الواحدة بعض الشيء ليصل إلى 515 كيلومترا.

كانت تسلا قد أطلقت موديل واي لأول مرة في 2020، وصارت السيارة الأكثر مبيعا في العالم عام 2023. وفقد الطراز بعض زخم المبيعات العام الماضي بسبب تأثره بالمنافسة مع شركات في الصين إلى جانب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية في أسواق أخرى.