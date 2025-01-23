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أعمال

17 % تراجع أرباح «هيونداي» الفصلية

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رويترز

تراجعت أرباح «هيونداي موتور الكورية الجنوبية» التشغيلية 17 % في الربع الرابع إلى مستوى أقل مما توقعه محللون نتيجة زيادة الإنفاق على العروض الترويجية وسط تباطؤ تشهده سوق السيارات.

وبلغت الأرباح التشغيلية لهيونداي نحو 2.8 تريليون وون (1.95 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر انخفاضاً من 3.4 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام السابق.

وهيونداي مع شركتها التابعة كيا هما ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم قياساً بالمبيعات.

وجاء متوسط توقعات 24 محللاً للأرباح التشغيلية لشركة هيونداي في استطلاع لمجموعة بورصات لندن عند 3.2 تريليونات وون.