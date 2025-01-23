لكزس توقف إنتاج سيارتها آر سي بنهاية العام

قررت شركة السيارات الفارهة لكزس التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية وقف إنتاج سيارتيها آر.سي وآر.سي إف اللتين تعملان بمحرك ذي ثماني اسطوانات بعد العام الحالي الذي سيصبح العام الأخير من عمر هذه السيارة.

ورغم قرار وقف الإنتاج أدخلت لكزس بعض التغييرات الشكلية الطفيفة على نسخة آر.سي 2025، مع إضافة ملاقط فرامل حمراء بدلا من البرتقالية، إلى الفئة آر.سي إف سبورت ذات الدفع الخلفي، في حين لن يطرأ تغيير على الفئات الأخرى.

وتعتبر الأمور أكثر إثارة قليلاً بالنسبة للنسخة الأساسية من السيارة آر.سي. إف والتي سيتم بيعها من فئة "فاينل إيدشن" لعام 2025.

ومنذ العام الماضي تم استخدام حزم ألياف الكربون في صناعة السيارة آر.سي إف، لذلك فهي تتميز باستخدام ألياف الكربون في الجناح الأمامي وناشر الضوء الخلفي والسقف والجناح الخلفي المتحرك.

وتستخدم السيارة الجديدة آر.سي.إف مجموعة عجلات بي.بي.إس مقاس 19 بوصة، وهناك حتى شارة خاصة لغطاء المحرك لمحرك ذي الثماني اسطوانات سعة 5 لترات.

وكما هو الحال مع السيارة آر.سي الأقل سعرا، تم تزويد السيارة آر.سي إف بمكابح ذات ملاقط حمراء. وتم تغيير الشكل الداخلي للسيارة باستخدام الجلد والنسيج الصناعي الفاخر باللونين الأحمر والأسود.

ويبدأ سعر الإصدار الأخير من آر.سي بسعر 46445 دولارا للفئة آر.سي300 ذات الدفع الرباعي والأمامي. أما فئة الدفع الرباعي ذات المحرك سداسي الاسطوانات فسعرها يبدأ من 49135 دولارا.

في الوقت نفسه يصل سعر الفئة الأقوى آر.سي 350 إلى 49375 دولارا لفئة الدفع الخلفي و51540 دولارا لفئة الدفع الرباعي. ويبلغ سعر السيارة من فئة "فاينل إيدشن"من 94 ألف دولار وهي مزودة محرك سعة 5 لترات بقوة 472 حصانا.