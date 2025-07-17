لا تحتاج لتكييف.. حيلة مدهشة تُبرد سيارتك في ثوانٍ

مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، تواجه السيارات المتوقفة تحت الشمس تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على درجة حرارة داخلية مقبولة. لكن على ما يبدو، الحل قد لا يحتاج إلى مكيف أو تقنيات متقدمة، بل إلى حركة بسيطة مستوحاة من قوانين الفيزياء.

خلال الأسابيع الأخيرة، انتشرت على منصة "تيك توك" حيلة مبتكرة وسريعة للتخلص من حرارة السيارة المتراكمة في ثوانٍ، وقد حققت ملايين المشاهدات. المثير في الأمر؟ أن مبتكرة الفكرة ليست ميكانيكية سيارات، بل عالمة رياضيات بريطانية تُدعى "فراي"، استعانت بمبادئ الضغط الجوي لتقديم طريقة فعالة وآمنة لتبريد السيارة دون تشغيل المحرك أو إنفاق أي طاقة.

كيف تعمل الحيلة؟

وفقًا لفراي، يكفي فتح النافذة الخلفية على الجانب الأيمن، ثم فتح وإغلاق الباب الأمامي على الجانب الأيسر عدة مرات بطريقة متتابعة. هذه الحركة تُولّد فرقًا في الضغط داخل السيارة، مما يدفع الهواء الساخن للخروج بسرعة من الباب المفتوح، ويدخل الهواء الأبرد من النافذة المقابلة.

قد يبدو الأمر بسيطًا جدًا، لكنه فعّال بشكل مدهش: في غضون 10 إلى 15 ثانية فقط، تنخفض درجة الحرارة داخل السيارة بدرجة ملحوظة دون الحاجة لأي معدات.

لماذا تسخن السيارة إلى هذا الحد؟

يؤدي تعرّض السيارة المباشر لأشعة الشمس إلى ما يُعرف بـ"تأثير الصوبة الزجاجية"، حيث تدخل الحرارة من النوافذ وتُحبس داخل المقصورة، لترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية أحيانًا. هذه الحرارة لا تُسبب فقط انزعاجًا، بل قد تكون خطرة على الأطفال والحيوانات وحتى على سلامة الأجزاء الداخلية للسيارة.

لماذا هذه الحيلة أفضل من تشغيل التكييف؟

رغم أن التكييف التقليدي فعّال، إلا أنه يتطلب وقتًا ليبدأ التبريد، ويستهلك وقودًا إضافيًا. أما هذه الحيلة، فتُعد صديقة للبيئة، وتعمل فورًا، وتُقلّل الحاجة لتشغيل المحرك أثناء التوقف المؤقت، وهو ما قد يُساهم أيضًا في تقليل الانبعاثات.

ملايين المستخدمين يطبّقونها

المقطع الأصلي لفراي على تيك توك حظي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة، وأعاد آلاف المستخدمين تجربته وتوثيق نتائجه. وقد أصبحت هذه التقنية جزءًا من “روتين الصيف” لكثير من سائقي السيارات، خصوصًا في المناطق التي تضربها موجات حر غير مسبوقة.

نصائح إضافية لحماية سيارتك من الحرارة:

أوقف سيارتك دائمًا في الظل إن أمكن.

استخدم مظلات عاكسة لأشعة الشمس على الزجاج الأمامي.

لا تترك أي أجهزة إلكترونية أو أدوات قابلة للذوبان داخل السيارة.

قم بتغطية عجلة القيادة والمقاعد بقطع قماش أو مناشف.

افتح النوافذ قليلًا أثناء التوقف الطويل (مع الانتباه للأمان).

في عالم يعج بالحلول المعقدة، أحيانًا تكون أبسط الأفكار – المبنية على العلم – هي الأكثر فاعلية.