ألمانيا تسعى إلى دعم السيارات الكهربائية

يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى دعم السيارات الكهربائية المصنّعة في ألمانيا.

وقال شولتس، في تصريحات لصحيفة «فرايه بريسه» الألمانية: «هذا يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية - سيكون الحل على مستوى أوروبا هو الأفضل».

وأضاف شولتس: «شراء السيارات الكهربائية لا يمكن أن يكون أمراً إلزامياً ببساطة»، موضحاً أن الطرازات المطروحة في الأسواق يتعين أن تكون مقنعة للمستهلكين، مشيراً في المقابل إلى أن شركات تصنيع السيارات تقدم الآن المزيد من المركبات المتطورة والأرخص بصورة أكبر، وقال: «هذا يجعلني متفائلاً بشأن مستقبل السيارات الكهربائية».