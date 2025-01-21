"فولكس فاجن" قلقة من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية في صناعة السيارات

أعربت "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات، عن قلقها بشأن التأثير الاقتصادي الضار الذي سينتج عن فرض الرسوم الجمركية التي اقترحتها الإدارة الأمريكية على المستهلكين الأمريكيين وصناعة السيارات الدولية، بحسب ما ورد في بيان للشركة تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن عملاقة صناعة السيارات الألمانية القول، إنها "تتطلع إلى الاستمرار في شراكتها طويلة الأمد والبناءة مع الإدارة الأمريكية"، وأضافت أنها تهنئ دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أدى اليمين الدستورية أمس الإثنين، ليصير الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.



