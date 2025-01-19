120 شاحناً للمركبات الكهربائية في رأس الخيمة خلال 5 سنوات

كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتيَّة، من خلال شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية UAEV، عن تركيب 120 شاحناً في رأس الخيمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة لنشر حوالي 1000 شاحن في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.

عجلة النمو

وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن قرارات القيادة الرشيدة، تعكس التزامنا المشترك بمستقبل مستدام، حيث إن المبادرات التي تطلقها الشركة بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، لا تدعم أهداف رأس الخيمة على صعيد الاستدامة فحسب، بل وتُسهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، وإرساء أسس رفاهية المُجتمع، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كإمارةٍ رائدة في تلك القطاعات الحيويَّة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن تنفيذ وإحلال نحو 42 كيلومترًا من شبكة المياه في الإمارة بخطوط إمداد أكثر كفاءة، ومُتابعة مشروعها الطموح في توظيف تقنيات حديثة فائقة التطور لتقليل الفاقد الفني في الشبكة إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الشمالية بلغت 465 مليون درهم لإعادة تأهيل شبكة المياه، منها تخصيص 214 مليون درهم لتأهيل شبكة المياه في رأس الخيمة، ونحو 180 مليون درهم لمشروع العدادات الذكية التي تم تركيبها بالفعل حتى الآن بالإمارة. وأشار إلى أن الشركة واصلت جهودها لتعزيز كفاءة الطاقة في رأس الخيمة، حيث أنجزت تركيب أكثر من 213 ألف عداد ذكي بالإمارة ضمن مشروعها الشامل لتعميم هذا النوع من العدادات المُبتكرة في شمال الإمارات بالكامل.

وأوضح أندريا دي جريجوريو، المُدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في بلدية رأس الخيمة، تعمل رأس الخيمة على تعزيز استراتيجيتها للطاقة المُستدامة من خلال تجديد التزام الحكومة بكفاءة الطاقة، حيث حدد القرار الأميري رقم 18 لسنة 2024 أهدافًا واضحة للجهات الحكومية وشبه الحكومية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30 %، والمياه بنسبة 20 %، ووقود المركبات بنفس النسبة الأخيرة بحلول عام 2030، مؤكداً الدور المحوري لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.