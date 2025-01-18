توقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في 2025

يتوقع نادي السيارات الألماني أن تشهد تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا ارتفاعًا خلال العام الحالي، نظرًا لزيادة الضغط على الشركات المصنعة بسبب تخفيض حدود انبعاثات أساطيل السيارات من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح النادي أن مشتري السيارات يمكنهم الاستفادة من ذلك عبر حصولهم على خصومات أكبر.

كانت طفرة مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا توقفت بشكل مفاجئ العام الماضي، حيث أفادت بيانات المكتب الاتحادي للمركبات بأن عدد سيارات الركاب الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها لأول مرة العام الماضي بلغ 380 ألف و600 سيارة، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 25% مقارنة بعددها في عام 2023.

كما انخفضت نسبة السيارات الكهربائية قياسا إلى إجمالي التسجيلات الجديدة بحوالي خمس نقاط مئوية لتصل إلى 5ر13%.

وأكد نادي السيارات الألماني أن تقديم نماذج أرخص وتوفير أسعار شحن معقولة وشفافة أمران حاسمان لزيادة جاذبية التنقل الكهربائي.

وأشاد النادي بإعلان بعض الشركات المصنعة عن طرح نماذج أساسية جديدة بأسعار تقل عن 25 ألف يورو هذا العام. وقال شتيفان جرفينس، رئيس قسم النقل في النادي:" عروض النماذج آخذة في النمو، كما يتقدم تطوير البنية التحتية للشحن"، مشيرا إلى أن عدد نقاط الشحن ارتفع بنسبة تزيد عن 20% خلال عام 2024، بينما شهدت نقاط الشحن السريع زيادة بنحو 40%. وأضاف: "ومع ذلك، ما زلنا نلاحظ وجود اختلافات كبيرة وعدم وضوح في الأسعار".

ورأى النادي أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية فبراير/شباط المقبل ستكون أيضا من العوامل الحاسمة. وقال جرفينس: "الإطار السياسي الموثوق به لا غنى عنه بالنسبة لتعزيز التنقل الكهربائي". وأضاف أن المشترين من القطاع الخاص يؤجلون قرارات الشراء أو يتجهون إلى السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة.

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