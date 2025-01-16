طرز جديدة ترفع مبيعات رينو إلى 2.26 مليون سيارة

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو الخميس نمو مبيعاتها 1.3 % خلال العام الماضي إلى 2.26 مليون سيارة بفضل طرح 10 طرز جديدة منها آر5-إي تك الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن مبيعات العلامة التجارية رينو زادت 1.8 % خلال العام الماضي إلى 1.58 مليون سيارة، رغم وقف إنتاج بعض الطرز الأقدم.

وزادت مبيعات رينو في السوق الأوروبية 3.5 % وفي البرازيل 10.3 % وفي كوريا الجنوبية 81 % سنوياً.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات الشركة من سيارات ألباين الرياضية الفارهة 5.9 % إلى 4585 سيارة، في حين زادت مبيعات سيارات داتشيا 2.7 % إلى 676340 سيارة.

وزادت مبيعات رينو من السيارات الهجين خلال العام الماضي 45 % سنوياً.

وفي نهاية ديسمبر الماضي غطت طلبات الحجز المسبق لسيارات رينو في أوروبا مبيعاتها المقدرة لحوالي شهرين.