حيل سحرية.. كيف تبرّد سيارتك في دقائق معدودة حتى في أشد الأجواء حرارة؟

كشف خبراء سيارات عن مجموعة من النصائح الضرورية لتحقيق أقصى استفادة من مكيف السيارة لجعل المقصورة الداخلية للسيارة أكثر برودة في وقت قياسي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.

فللحفاظ على برودة السيارة يقدم النادي الملكي للسيارات " RAC" مجموعة من النصائح الأساسية والفعالة لتبريد السيارة بسرعة، أسهل وأيسرها وأكثرها فعالية هو توجيه فتحات مكيف السيارة إلى الأعلى، رغم أن هذا يبدو عكس المنطق، إلا أن الفكرة تكمن في ضخ الهواء البارد نحو الأسفل باتجاه موضع القدمين، وذلك لأن الحرارة ترتفع دائماً بحسب صحيفة " ذا صن".





وسيتسبب هذا في دفع الهواء الساخن إلى الأعلى والخروج من نوافذ السيارة، حيث يعد فتح النوافذ فكرة جيدة أيضاً.

ولتعزيز هذا التأثير، أغلق الفتحات العلوية في لوحة القيادة لضمان توجيه تدفق الهواء بالكامل إلى الأعلى، بعد فترة قصيرة، ستبدأ السيارة في التبريد، وعندها يمكنك رفع النوافذ ببطء للحفاظ على الهواء البارد داخل المقصورة.

استخدام وضعية "الهواء الخارجي"

وهناك طريقة أخرى لتبريد مقصورة السيارة وهي الاستفادة القصوى من مكيف الهواء، بعد تشغيل المحرك، اضبط المكيف على أبرد درجة حرارة ممكنة وتأكد من استخدام وضعية "الهواء الخارجي"، السبب في ذلك هو أن الهواء خارج السيارة غالباً ما يكون أبرد من الداخل، واستخدام وضعية "إعادة تدوير الهواء" سيبطئ عملية التبريد.

لاحظ أن مكيف الهواء قد يستغرق بضع دقائق ليصبح فعالاً، لذا فإن فتح النوافذ لدقيقتين أثناء تشغيله قد يساعد في ذلك.

بمجرد أن يبدأ مكيف الهواء بضخ هواء بارد، تأكد من إغلاق النوافذ والتبديل من "الهواء الخارجي" إلى "إعادة تدوير الهواء"، كما يمكنك إعادة فتح فتحات التهوية العلوية وتعديل تدفق الهواء منها حسب الحاجة.

إذا لم تكن سيارتك تحتوي على تكييف هواء، فتأكد من إبقاء النوافذ مفتوحة قدر الإمكان، وتشغيل المروحة والحفاظ عليها على أبرد وضع.

وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت سيارتك متقدمة بما يكفي لتوفر نظام التحكم في المناخ، فستتمكن من الحفاظ على درجة حرارة ثابتة لبقية رحلتك.

أبرز النصائح

-استخدم فتحات التهوية السفلية وأغلق العلوية.

-استغل أبواب السيارة لطرد الهواء الساخن من النوافذ.

-عزز كفاءة مكيف سيارتك بالتبديل بين الهواء الخارجي وإعادة التدوير.

-إذا لم يكن لديك مكيف، أبقِ النوافذ مفتوحة وشغّل المروحة.