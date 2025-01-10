«سوني هوندا» تطرح «أفيلا 1» الكهربائية 2026

اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية سوني هوندا موبليتي (إس.إتش.إم) المملوكة لكل من سوني كورب للإلكترونيات وهوندا موتور للسيارات من إنتاج سيارتها الكهربائية الصالون أفيلا. وأعلنت إس.إتش.إم على هامش معرض لاس فيغاس للإلكترونيات السعر المتوقع للسيارة المنتظرة واسمها الرسمي «أفيلا 1» والمنتظر طرحها في منتصف 2026 وبسعر يبدأ من 89.9 ألف دولار.

وسيتم طرح السيارة «أفيلا 1» في فئتين هما أوريجن وسيجنتشر. ويبدأ سعر أوريجن من 89.9 ألف دولار في حين سيصل سعر السيارة سيجنتشر إلى 102.9 ألف دولار، وهو نطاق أسعار السيارات جينسيس جي90 وبي.إم.دبليو الفئة السابعة وأودي أيه8.

ويمكن إضافة 13 ألف دولار إلى ثمن السيارة سيجنتشر لإضافة عجلات مقاس 21 بوصة ونظام ترفيه لركاب المقاعد الخلفية ونظام كاميرات مراقبة في الوسط. كما سيتم توفير السيارة بثلاثة ألوان وهي الرمادي والأبيض الهادئ والأسود الأساسي إلى جانب لونين داخليين الأسود أو الرمادي.

وتأتي فئتا أوريجن وسيجنتشر، مع اشتراك مجاني لمدة 3 سنوات في خدمة «أفيلا إنتيليجنت درايف» وهو نظام لمساعدة السائق من المستوى الثاني بلس ومساعد السائق يستخدم 40 وحدة استشعار، وخدمة المساعد الصوتي أفيلا بيرسونال أيجنت الذي يستطيع التحكم في وظائف السيارة بالأوامر المسموعة ويمكنه التحاور مع السائق.

ويشتمل الاشتراك أيضاً على مجموعة من المواد الترفيهية، والرقمية القابلة للعرض على شاشات السيارة، وخدمة اتصالات الجيل الخامس.