سيارة إنفو مون الطائرة .. تصميم مستوحى من دافنشي بسرعة 250 ميلاً وسعر خيالي

في خطوة مبتكرة تنقل عالم النقل إلى أفق جديد، كشفت شركة "إنفو مون" عن مركبتها الكهربائية الطائرة ذاتية القيادة التي تبدو أشبه بـ"الأجسام الطائرة المجهولة".

هذا الابتكار المستقبلي يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المستوحى من رسومات ليوناردو دافنشي التي تعود إلى القرن الخامس عشر.

المركبة، التي تتسع لثلاثة ركاب، توفر رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة بفضل نوافذها الزجاجية العلوية والسفلية، كما يمكنها التحليق بسرعات تصل إلى 250 ميلاً في الساعة، بينما تتميز بنظام طيران مبتكر يخفي محركاتها داخل إطارها المصنوع من الألومنيوم، ما يجعلها لا تصدر ضجيجاً مقارنة بمثيلاتها، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

تصميم داخلي فاخر: تتضمن المقصورة مقاعد دوارة قابلة للإمالة، إضاءة متميزة، ماكينة لصنع الثلج، وأجهزة تلفاز ذكية، ما يضفي على الرحلة طابعًا من الفخامة.

كفاءة مذهلة: المركبة تزن 2500 رطل، بحجم سيارة عائلية صغيرة، وتعمل بنظام محركات متطور يسمح لها بالتحرك في جميع الاتجاهات بزاوية 360 درجة، كما أنها تتميز بهدوء التشغيل حيث تصدر صوتًا لا يتجاوز 45 ديسيبل، وهو ما يعادل صوت المطر الخفيف.

ليو كيالي، المهندس السابق في شركة تسلا ومبتكر المركبة، يطمح إلى إطلاقها في المدن الكبرى مثل لندن بحلول نهاية العقد الجاري.

وأضاف أن المركبة قد تُستخدم كسيارة أجرة طائرة عبر منصات مثل أوبر، مما يتيح لأصحابها تحقيق دخل إضافي عند عدم استخدامها.

كما يتوقع أن تعزز هذه التقنية الاقتصاد البريطاني بنحو 45 مليار جنيه إسترليني بحلول 2030، في ظل دعم حكومي لتطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية اللازمة.

تتوفر المركبة للطلب المسبق بسعر 2000 جنيه إسترليني، بينما تُقدر تكلفتها النهائية بـ280 ألف جنيه إسترليني. ومع ذلك، يتوقع كيالي أن يتم خفض السعر إلى أقل من 50 ألف جنيه إسترليني عند إنتاجها بكميات كبيرة، مما يجعلها أكثر توفرًا للمستهلكين.

تجمع مركبة "إنفو مون" بين رؤية دافنشي الخيالية وأحدث تقنيات العصر، لتفتح الباب أمام عصر جديد من وسائل النقل الجوي الشخصي.