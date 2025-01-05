عاطف رانا مدير عام «دوبيزل للسيارات» لـ« البيان »: تطور سريع بقطاع تأجير المركبات في دبي

أكد عاطف رانا، مدير عام «دوبيزل للسيارات»، أن قطاع تأجير السيارات في دبي يشهد تطوراً سريعاً، مدفوعاً بالعديد من العوامل، حيث يميل البعض من سكان دبي إلى استئجار السيارات بدلاً من شرائها بسبب تفضيلات نمط الحياة الخاص بهم والاعتبارات المالية. وتعد السياحة محركاً رئيسياً لعمليات تأجير السيارات قصيرة الأجل، حيث استقبلت الإمارة 14.96 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وقال في تصريحات لـ«البيان» إنه بفضل التحول الرقمي السريع لخدمات المستهلكين، ومع تسارع تبني الحلول الرقمية، يتجه العملاء بشكل متزايد إلى استخدام المنصات الإلكترونية لما توفره من راحة وسهولة وسرعة في الوصول إلى الخدمات. ويبرز هذا الاتجاه بشكل واضح في دبي، حيث يتوقع السكان المطلعون على أحدث تقنيات التكنولوجيا، وكذلك السياح، تجارب سلسة وسهلة الاستخدام.

وتوقع أن تشهد معاملات تأجير السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة تحولاً متزايداً نحو الاستئجار عبر الإنترنت، مدفوعة بالاعتماد المتنامي على الحلول الرقمية.

وتتصدر المنصات مثل دوبيزل هذا التحول من خلال تقديم أدوات متطورة، بما في ذلك التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحجز الفوري.

إضافة إلى ذلك، ستلعب الاستدامة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل هذا القطاع، حيث أصبحت المركبات الكهربائية عنصراً أساسياً في عروض التأجير. كما أن توجه دبي نحو التنقل الأخضر، بدعم من الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في الإمارات، سيسهم بشكل كبير في تسريع هذا الاتجاه وتعزيز التحول نحو حلول تأجير صديقة للبيئة.

ورداً على سؤال حول تطلعات المستهلكين المتغيرة وكيف تساهم اتجاهات السوق في تطوير مستقبل خدمات تأجير السيارات في دبي، قال: بشكل عام، نلاحظ أن المستهلكين باتوا يمنحون أولوية متزايدة إلى الراحة في التعامل، والمرونة في الإجراءات، والقدرة على تحمل التكاليف.

ويتوقع العملاء اليوم توفر المركبات بشكل فوري، إلى جانب التوصيات الشخصية والشفافية الكاملة في تسعير الخدمات.

وأضاف: حققت المركبات الفاخرة وعالية الأداء، والتي تشكل 30% من إعلانات تأجير السيارات المعروضة على دوبيزل، أعلى نسبة طلب من قبل الباحثين عن سيارات للإيجار.

ويعود هذا الطلب المتزايد إلى أسلوب الحياة الراقي في دبي والقوة الشرائية المرتفعة للمستهلكين. وبالمقابل، تحظى كل من السيارات منخفضة ومتوسطة السعر باهتمام كبير، حيث تمثل 70% من إعلانات السيارات المعروضة للإيجار على منصتنا.

ويعكس هذا الإقبال مدى شعبيتها كخيار مثالي للتنقلات اليومية، خاصة بين المقيمين والسياح الباحثين عن حلول اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة.