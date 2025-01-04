بريطانيا: زيادة نشاط سوق السيارات الجديدة بنسبة 6ر2% في عام 2024

سجلت سوق السيارات الجديدة في المملكة المتحدة، عامها الثاني على التوالي من النمو، مع زيادة بنسبة 6ر2%، في التسجيلات، في عام 2024، حسب أرقام جديدة.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن حوالي مليون و953 ألف سيارة جديدة، تم تسجيلها العام الماضي، مقارنة بمليون و903 آلاف في عام 2023 ، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وجاء هذا النمو بشكل كامل، من خلال المشتريات للأساطيل المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركات أو المنظمات أخرى، والتي ارتفعت بنسبة 8ر11 % .

وتراجع الطلب على شراء السيارات الخاصة بالأفراد بنسبة 7ر8% ، ليصل إلى حوالي 746 ألف وحدة.

وكان هذا أقل من مستوى عام 2020، عندما أدت القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا إلى إغلاق السوق لمدة ثلاثة أشهر.