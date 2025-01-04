هوندا تستدعي 167 سيارة في أمريكا

قررت شركة هوندا موتور الأمريكية المحدودة (أكيورا)، استدعاء 167 سيارة، استجابة لمذكرة نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عبر الإنترنت.

ويشمل أمر الاستدعاء الذي أطلقته الشركة التابعة لهوندا موتور اليابانية العملاقة، سيارات معينة من طراز تي إل أكس 2021 - 2023، وذلك لأن رقبة ملء الوقود وخزان الوقود ربما تم لحامهما بشكل غير صحيح من شأنه أن يسفر عن تسريب الوقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويزيد تسرب الوقود حال وجود مصدر اشتعال خطر حدوث حريق.

وسوف يقوم الوكلاء باستبدال تلك الأجزاء مجانا.