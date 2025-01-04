ذكرت وكالات أنباء روسية أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة أظهرت اليوم السبت زيادة مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024.

وقال سيرجي تسيليكوف رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية أوتوستات في ديسمبر كانون الأول إن من المتوقع أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10 بالمئة إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

وأدى بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.